MAYNILA — Iginiit ng Cusi wing ng PDP-Laban na ilegal ang deklarasyon ni Sen. Manny Pacquiao noong Sabado bilang standard bearer sa halalan 2022.

Ayon sa paksiyon ng PDP-Laban na pinamumunuan ni Energy Sec. Alfonso Cusi at suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte, mala-comedy umano ang isinagawang national assembly ng Pacquia wing.

"'Yung assembly nila is a comedy now, but there is a drama. [It] will probably end in a tragedy," ani PDP-Laban Cusi wing secretary general Melvin Matibag.

Matatandaang si Sen. Bong Go ang nais na standard bearer ng Cusi wing sa 2022, habang si Duterte naman ang magiging VP.

Pero sabi ni Sen. Koko Pimentel na kaalyado ni Pacquiao at anak ng isa sa mga founders ng PDP-Laban, hindi nila hahayaang ma-hijack ang kanilang partido.

"Hindi po natin papayagan ang pag-hijack ng ating partido. Tayong lahat, isa lang ang partido natin: ang PDP-Laban. 'Yung kabila patalon-talon ng partido. If convenient for them, they will join. If no longer convenient, they will destroy," ani Pimentel.

Commission on Elections (Comelec) ang magdedesisyon kung sinong paksiyon ang kikilalaning lehitimo para sa halalan 2022.

Ayon sa beteranong election lawyer na si Romulo Macalintal, hindi maaaring kilalanin ng Comelec ang parehong paksiyon ng isang partido.

"Hindi puwedeng dalawa kasi magkakaroon ng confusion ang taumbayan kung sino talaga ang kanilang ihahalal... Kung dalawa ang nagke-claim diyan, sino ang pupuntahan ng election return? Si Pacquiao ba o kay Cusi? 'Yun ang dahilan kung bakit kailangan maresolba ng Comelec kung sinong political party ang kikilalanin nila," sabi niya.

Karamihan sa pitong nakaupong commissioner ng Comelec ay mga appointees ni Duterte.

Gayunpaman, hinihimok sila ng isang kaalyado ni Pacquiao na maging patas.

"The members of the Comelec should not feel beholden to the appointing authority... The Comelec will decide on the basis of facts and the law," sabi ni PDP-Laban Pacquiao wing vice chairman Lutgardo Barbo.

Inaasahang madedesisyunan ang isyung ito bago mag-Oktubre.

ISKO AT LENI

Samantala, kinumpira naman ni Manila Mayor Isko Moreno na kinausap na rin siya nina Pacquiao at Vice President Leni Robredo.

"I am not in the liberty to discuss the details, but I can confirm there was a meeting. And hopefully, there’ll be more meetings 'no, na puwede naming mapag-usapan ang mga bagay-bagay," sabi ng alkalde.

Inaasahan ng 1Sambayan na may konkretong kalalabasan ang mga pag-uusap.

Una nang sinabi ni Robredo na handa siyang tumakbo sakaling piliin ng nagkakaisang oposisyon.

—Ulat nina Katrina Domingo at Zandro Ochona, ABS-CBN News