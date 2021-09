Lalaki binaril sa sidewalk sa EDSA

Watch more on iWantTFC

Patay ang isang lalaking pinagbabaril sa sidewalk sa EDSA sa Pasay bago mag hating gabi.

Nakahandusay ang katawan ng isang alyas Raymond sa bangketa sa baba mismo ng MRT Taft station sa kanto ng EDSA at Zamora Street.

May mga tama ng bala sa ulo at katawan ang biktima na sinasabing barker ng jeep sa lugar.

Ayon sa isang residente, tila lasing umano ang biktima at natulog sa bangketa. May tumigil na motorsiklo sa tabi ng natutulog na biktima. Pinagbabaril umano ng sakay ng motorsiklo ang lalaki at lumayo agad ang motorsiklo.

Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa pamamaril at kung sino ang salarin.