Naaktuhan ng mga pulis na lumabag sa physical distancing guidelines ang daan-daang tao sa loob ng isang cockpit arena sa Barangay Tambo, Parañaque noong Sabado.

Ayon kay Police Col. Max Sebastian, hepe ng Parañaque City police, nakatanggap sila ng impormasyon na may mass gathering sa Roligon Mega Cockpit Arena sa Quirino Avenue.

Nang puntahan ito ng mga pulis mula sa kalapit na substation, nadatnan nilang nagsasagawa roon ng isang online sabong event.

Tinayuan ng studio ang loob ng arena para sa sabungan.

Hindi pinaalis ang nasa 270 katao na naabutan sa loob at naghihintay makapasok. Kabilang dito ang ilang negosyante at mga observer ng operasyon.

Sabi ng pulis, walang naipakitang kaukulang permit ang may-ari ng kompanyang nagpapatakbo ng online sabong kaya ipinahinto ito.

Sabi ng may-ari sa pulis, dry run lang umano ang aktibidad at may permit sila mula sa PAGCOR.

Ipinagbabawal ang sabong at iba pang pagsusugal sa ilalim ng Alert Level 4, pwera lang kung awtorisado ito ng IATF o ng Office of the President.

Inisyuhan ng official violation receipts ang mga nahuli roon at pinauwi rin.

Ayon kay Sebastian, tinaasan na ang multa para sa paglabag sa health protocols sa Parañaque: P1,000 para sa first offense, P3,000 para sa second offense, at P5,000 para sa third offense.