'White sand' baywalk sa Manila Bay, muling dinumog

Hindi nasunod ang physical distancing sa entrada ng Manila Baywalk. Hanggang 6pm ngayong Linggo bukas ang artificial white sand baywalk para sa publiko. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Daan-daan ang dumagsa sa baywalk sa Maynila matapos itong buksan sa publiko ngayong araw ng Linggo.

Mahaba ang pila at dikit-dikit ang mga tao sa entrada ng baywalk na nilagyan ng artificial white sand ng pamahalaan. Maraming may dalang bisikleta at motorsiklo, at yung iba naman ay nag-jogging.

Kuha ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

Kahit nasa general community quarantine pa ang Metro Manila, may mga bata at matandang nakipila rin. Halos lahat ay nakasuot ng face mask, pero hindi lahat ay may face shield.

Umapaw din ang mga tao sa footbridge sa Roxas Boulevard at sa sidewalk habang kumukuha ng larawan at video.

Kuha ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

Ngayong Linggo ang huling araw na bubuksan ang bahagi ng baywalk, na nilagyan ng dinurog na dolomite rock.

Dumating si Manila Police Director Gen. Rolando Miranda at ang Manila SWAT team para maayos ang pila.

Nasa 50-70 lang ang maaaring pumasok sa loob ng artificial white sand area at maaaring manatili ng 3 hanggang 5 minuto. May mga nagpapaalala rin ng pag-o-obserba ng physical distancing sa loob.

Kuha ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

Binatikos ng iba't ibang opisyal at grupo ang beautification project ng Manila Bay dahil sa epekto umano nito sa natural environment at halaga ng pondong inilaan sa kabila ng krisis na dinaranas ng bansa bunsod ng COVID-19 pandemic.

Dinipensahan naman ito ng Department of Environment and Natural Resources at ng Department of the Interior and Local Government.

“The project was approved by Congress under the 2019 General Appropriations Act, it underwent competitive bidding under RA 9184 and was awarded prior to the global pandemic. The government cannot simply stop a project when it is already under contractual obligation to proceed. We also have a responsibility to clean up and rehabilitate Manila Bay for ourselves and future generations,” ani DILG Usec. Jonathan Malaya.

Kuha ni Jekki Pascual, ABS-CBN News