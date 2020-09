Seniors na tinatamaan ng COVID-19 kumaunti: doktor

Ilang buwan nang nasa bahay lang ang 81 anyos na si Emmanuel Pastor dahil sa community quarantine bunsod ng COVID-19.

Nakakalabas lang siya kapag magpapa-lab test o bibili ng gamot, pero minsan, napapagalitan pa raw siya ng mga anak at apo.

"Hindi puwedeng gumala eh. Kung minsan lang na kailangan talaga. Halimbawa, kailangan kong bumili ng gamot kong pang-maintenance," ani Pastor.

"Minsan nagpapaalam ako, pinapagalitan pa ako ng mga anak ko," kuwento niya.

Para iwas-inip, kung ano-ano ang ginagawa ni Pastor sa bahay, tulad ng pagtulong sa paglalaba, pagsasampay ng mga damit, at pag-alaga ng mga halaman.

Ayon sa doktor na si Miguel Ramos, mas kumaunti na ang bilang ng mga matatandang tinatamaan ng COVID-19 dahil sa mahigpit na quarantine restriction.

Mula noong Marso, ipinagbabawal ang paglabas ng bahay ng mga may edad 60 pataas, maliban na lang kung sila'y nagtatrabaho o may importanteng pupuntahan.

Itinuturing kasing high risk sa COVID-19 ang mga matanda.

Ayon kay Ramos, para lumakas pa ang resistensiya ng mga matatanda, kailangan nila ng sapat na tulog, pagkain at pagpapaaraw.

Ang mga may edad 25 hanggang 35 na nagbabalik-trabaho ang madalas ngayong tamaan ng sakit, ani Ramos.

Mula 21 porsiyento noong Marso, nasa 30 porsiyento na ito ngayong Oktubre, sabi ni Ramos.

Ang problema ay marami sa mga nasa age group na iyon ay may kasamang senior citizen sa bahay.

"These are the people going back to work kasi kailangan ng economy natin. Sila ang working force. Naturally, they will be exposed to more possibility of infection," paliwanag ni Ramos.

Ipinayo ni Ramos na kapag uuwi ng bahay, agad maligo at magpalit ng damit.

Kung maaari, magsuot din daw ng face mask, lalo kapag lalapit sa kasamang senior citizen.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News