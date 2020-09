Paolo Duterte di makikisali sa away ng mga kongresista sa DPWH budget

Watch more in iWant or TFC.tv

Inihayag ngayong Linggo ng kongresistang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya makikisali sa alitan ng mga kongresista sa pinag-uusapang budget ng Department of Public Works and Highways sa kani-kanilang distrito sa 2021.

Pero aminado si Davao City Rep. Paolo Duterte na nag-text siya sa isang kongresista para ipahayag ang kaniyang pagkadismaya matapos malaman ang hinaing ng mga kapuwa mambabatas.

Ito rin aniya ang ipinadala niyang mensahe matapos mapasama ang kaniyang pangalan sa isyu.

"I do not want to get involved, however, I wish to help my fellow lawmakers find answers to their questions or remedies to the budget that they proposed for their people," ani Duterte.

Inihayag din ni Deputy Speaker Duterte na handa siya sa ano mang pagbabago sa liderato ng Kamara.

"If the members of Congress will push for a change in House leadership, as a reaction to their sentiments, obviously I would be among the casualties because I am a deputy speaker. I am ready to accept the consequences," aniya.

Naglabas ng pahayag si Duterte kasunod ng away sa pagitan nina Negors Oriental Rep. Arnulfo Teves at Deputy Speaker LRay Villafuerte sa isyu ng alokasyon ng mga proyekto.

-- Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News