Mga pamilyang Pinoy, malubhang naapektuhan ng pandemic sa ASEAN: survey

Wala nang panggastos ang senior citizen na si Anita Calpito matapos matigil sa trabaho ang kaniyang mister bilang tricycle driver dahil sa quarantine.

Gipit din ang anak na babae ni Calpito, na kailangan pang mangupahan sa maliit na kuwarto para mapalapit sa trabaho.

"Hindi po namin alam kung saan namin kukunin ang pang-araw-araw namin na panggastos," ani Calpito.

"May nag-aaral akong apo, ang nanay naman single parent... wala na kaming pambili ng gadget para sa kanila," aniya.

Base sa isang survey na inilabas kamakailan ng Asian Development Bank Institute, mas maraming pamilya sa Pilipinas ang dumaranas ng kahirapan dahil sa COVID-19 kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia.

Pito sa bawat 10 household na sinurvey ang nagsabi na may nawalan ng trabaho o nabawasan ng kita sa kanilang pamilya dahil sa pandemya.

Sa ibang bansa sa Southeast Asia, 4 lang sa bawat 10 pamilya ang may naranasang ganoong paghihirap.

Sa parehong survey, halos kalahati o 46 porsiyento ang nagsabing tumigil sa pag-aaral ang kanilang mga anak.

"The most common reason is not having computers or tablets, not having internet connections, or too slow or unstable connections," ani Peter Morgan, Vice Chair of Research at the ADB Institute.

Sa isa pang report ng ADB Institute, sinabi nito na higit 8 milyong senior citizens ang apektado ng pandemya at 20 porsiyento lang sa kanila ang may nakukuhang benepisyo.

Aminado naman ang Palasyo na maraming tinamaan ng pandemya.

"Nakapalungkot po talaga niyan na nakapadami pong naghirap dahil sa pandemya, hindi natin ninais ito," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

"Kung hindi naman tayo nag-ECQ (enhanced community quarantine), mas marami talaga sa'tin ang nagkasakit," dagdag ng kalihim.

-- Ulat ni Warren de Guzman, ABS-CBN News