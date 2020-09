Martial law maituturo sa pamamagitan ng mga librong pambata, role-playing game

Watch more in iWant or TFC.tv

Setyembre 21, 1972 nang ideklara ni dating pangulong Ferdinand Marcos ang batas miltiar.

Apatnapu't walong taon na ang nagdaan mula noon, tila nabaon na sa limot o nabaluktot na ang mga kuwento ukol sa madilim na yugto ng kasaysayan para sa maraming kabataan.

Dahil dito, ilang libro ang sinulat para maituro sa mga bata ang tama at tunay na mga pangyayari noong 2 dekadang diktadurya.

Isa rito ang "Isang Harding Papel" ni Augui Rivera.

Kuwento ito ng batang si Jenny, na nahiwalay sa kaniyang ina na naging political detainee.

"Makikita mo sa kwento kung paano naapektuhan 'yong buhay ng batang si Jenny noong mga panahong 'yon, ng mga pagbabago sa paligid niya," ani Rivera.

Ayon kay Rivera, base ang libro sa kuwento ng kaniyang pinsan, na may inang political detainee na nakulong noong panahon ng martial law.

Isinulat din ni Rivera ang librong "Si Jhun Jhun Noong Bago Ideklara ang Batas Militar," tungkol naman sa isang binata noong First Quarter Storm sa unang bahagi ng 1970.

Para mas maunawaan ang pag-aaral tungkol sa batas militar, mayroon ding role-playing game na Lipunan.

"Students will take on characters or personas with roles that were important during that time period," ani Isa de Vera, ang gumawa ng Lipunan.

Ayon sa historian na si Xiao Chua, mahalagang masimulang ituro ang kasaysayan sa murang edad pa lamang.

"May mga bagong pinapanganak na hindi naman po talaga nila naranasan iyan kaya malaki ang role ng teachers, kaya dapat ulit-ultiin ang kuwento ng kasaysayan," ani Chua.

Hinikayat din nina Rivera at De Vera ang pag-aaral ng kasaysayan.

"Marami tayong puwede matutunan tungkol dito... ano 'yong mga lessons ng nakaraan na dapat hindi na inuulit ngayon," ani Rivera.

"Study history so we can can learn from the past, recognize repeating patterns and warning signs," sabi naman ni De Vera. -- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News