Pastor na nanghalay umano ng menor de edad, arestado

Image courtesy of DSOU MPD

Arestado ang isang pastor matapos molestiyahin at halayin umano nito ang isang menor de edad na miyembro ng kanilang sekta.

Base sa salaysay ng biktima sa mga pulis, taong 2019 nang mahikayat siya ng kanyang dating guro, na kinakasama naman ng suspek, na sumali sa kanilang sekta noong siya ay 15-anyos pa lamang.

“Tuwing sinasama siya ng kanyang guro dito sa place of worship nila, pag iniiwan siya ng kanyang guro, nagagawan siya ng pang-aabuso nitong ating akusado,” ayon kay PMaj. Edward Samonte, hepe ng District Special Operations Unit ng Manila Police District.

“Nung una panghihipo lang at merong pagkakataon na nagigising na lang siya na nakahubad na lang siya."

"Parang meron daw siyang pinapakain o pinapainom sa kanya tapos nawalan siya ng malay,” dagdag ni Samonte.

Ilang beses ding nangyari ang panghahalay, ayon sa pulis.

Dahil dito, nagtangkang magpakamatay ang biktima kaya naman nagsumbong na sa pulisya ang kanyang mga magulang.

Sa bisa ng warrant of arrest, nahuli ang suspek na kinilalang si Michael Moreno o mas kilala bilang Pastor Mike, sa kanilang bahay sa Tanigue Street, Barangay Dagat-Dagatan, Caloocan City nitong Lunes ng hapon.

Depensa naman ni Moreno, hindi totoo na ginahasa niya ang biktima at sinabing nagkaroon talaga sila ng relasyon.

Hindi rin niya alam umano na menor de edad ang biktima.

“Hindi ko po itinatanggi na may nangyari sa amin sapagkat nagkaroon po kami ng relasyon. Nalaman ko po, huli na po kaya ako ay umiwas na,” depensa ni Moreno.

Wala rin daw katotohanan na may pinapakain o pinaiinom siya sa biktima dahil iisa lamang aniya ang pinanggagalingan ng kanilang kinakain at iniinom.

May kinakaharap nang Lasciviousness Conduct, Acts of Lasciviousness, at Rape sa Caloocan RTC ang suspek.