Panukalang i-expand ang Centenarians law lusot sa 2nd reading sa Senado

MAYNILA — Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang Senate Bill 2028 o An Act Expanding the Coverage of the Centenarians Act of 2016.

Layon nito na amyendahan ang umiiral na Republic Act 10868 o ang batas na kumikilala at nagkakaloob ng P100,000 sa mga Pilipino na aabutin ng 100 anyos.

Inamyendahan din ang magiging titulo ng batas kung saan tatawagin na ito bilang "An Act Recognizing the Octogenarians, Nonagenarians and Centenarians."

Sa naging pag-amyenda sa ilang probisyon ng panukalang batas, sinabi ni Sen. Imee Marcos, na principal author nito, na sakaling maging ganap na batas ay makatatanggap na rin ng cash gift ang mga Pinoy na aabot sa edad na 80 anyos at 90 anyos.

“All Filipinos whether residing in the Philippines or abroad upon reaching the ages 80 and 90 shall receive a cash gift of P10,000 and P20,000 respectively. Upon reaching the age of 100-years-old, the cash gift of P100,000 and a letter of felicitation from the President of the Philippines congratulating the celebrant for his or her longevity shall also be given,” sabi ni Marcos sa kanyang panukalang batas.

Sa pagtatanong nina Sen. Koko Pimentel at Sen. Francis “Chiz” Escudero, nilinaw dito kung makatatanggap pa rin ng benepisyo ang mga kaanak ng mga Pilipino na umabot ng 80-anyos, 90-anyos at 100-years-old sakaling pumanaw na sila isang-taon matapos na magkabisa ang batas para dito.

“The eligibility will only remain within 1 year from the birthday… The 80th, 90th or 100th birthday the reason being is that this is a recognition award similar to loyalty awards in corporation that are not given every year,” sabi ni Marcos.

Sabi ni Marcos gaya sa ilalim ng umiiral na Centenarian Law, ibibigay pa rin ang benepisyo sa mga 80-anyos at 90-anyos ang cash gift para sa kanilang mga naulila o tagapagmana.

“They give it to the heirs within the year following the birthday,” sabi ni Marcos.