Mga Pinoy, matiyagang pumila sa “Elizabeth Line”

LONDON - Sa huling mga araw ng lying-in state ng namayapang Queen Elizabeth II, hindi natinag ang libo-libong katao sa kanilang pagpila para lang masilayan sa huling pagkakataon at magbigay-pugay sa mga labi ng Reyna.

Ang pila na tinawag na ”Elizabeth Line” ay hango sa tube o subway line na ipinangalan sa Reyna at nagbukas ngayong taon.

Photo by Olivier Hoslet, EPA-EFE

Ang dami ng taong nakapila ay testimonya ng pagmamahal ng publiko sa namayapang head of state ng UK, Commonwealth Realms at titular head ng Church of England.

Hindi alintana ang walo hanggang higit sa labing-apat na oras na paghihintay, umaraw, umulan at kahit giniginaw, patuloy lang ang pamamalagi sa pila at pagdating ng iba pa. 24-oras ang pila patungo sa Palace of Westminster para sa lying-in-state na magtatapos alas 6.30 ng umaga, bago ang libing ng Reyna.

Photo by Adam Vaughan, EPA-EFE

Bagamat nasarahan ng daan, determinadong makita ng magkaibigang Elizabeth at Emma ang mga labi ng Reyna.

“Closed pa ang mga daan kaya naghahanap ng access pabalik-balik para makalusot doon,” sabi ni Elizabeth Huta, Pinay sa UK.

“Late kami kasi galing kami sa trabaho, so nag-try kami kung saan kami pwedeng lumusot. Nag- try kami mag-sneak-in but they stopped us for security reasons,” kwento ni Emma Caraig, Pinay sa UK.

Para sa kanila, “queen of their hearts” talaga ang yumaong longest reigning British monarch.

Photo by Yoan Valat, EPA-EFE

“Gusto lang naming iparamdam sa kanya ang sincerity at loyalty namin sa kanya sa service na ibinigay niya sa buong mundo. Isa kami sa humahanga sa kanya,” sabi ni Caraig.

Sa unang gabi pa lang nang mamatay ang Reyna, nag-vigil na noon sa Buckingham Palace sina Amy, isang turista sa UK at ang British-Pinay na si Imelda.

Photo by Joefer Tacardon

“It’s my chance and it my opportunity na, at saka ito (pointing to friend) very fanatic,” sabi ni Amy, turista sa UK.

“The first night the queen died, we were in Buckingham Palace. She’s a really good mother of the country and also around the world,” sabi ni Imelda, tatlumpung taon nang naninirahan sa UK.

Photo by Joefer Tacardon

Ipinakita rin nila ang wrist band na dapat ay makuha bago pumila para ‘di masayang ang pagod. May queue tracker na rin para sa lying-in-state para sa up to date advice ng lokasyon at estimated waiting hours.

Photo by Joefer Tacardon

Isang araw bago ang libing ni Queen Elizabeth II, dumating na ang karamihan ng heads of state na imibitado sa libing at iba pang miyembro ng Royal family na kamag-anak ng Reyna mula sa mainland Europe.

Photo by the UK Parliament via Roger Harris

(Kasama si Ernie Delgado)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa kamatayan ni Queen Elizabeth II at ang pagluluksa ng United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.