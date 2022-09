Binarikadahan ng ilang residente ng Barangay Sumalo sa Hermosa, Bataan ang bungad ng lugar para tutulan ang pag-survey ng Department of Agrarian Reform o DAR sa lampas 200 ektaryang lupa nitong Lunes.

Giit ni Alona Apable, chairperson ng Kababaihang Bisig ng Kaunlaran ng Sumalo, dapat unahin ng DAR ang beripikasyon sa listahan ng Agrarian Reform Beneficiaries.

Hiling nilang siguraduhin ng ahensya na ang mga makatatanggap ng lupa sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program ay lehitimong residente ng Sumalo.

"Ang gusto po namin ang inihain namin na Agrarian Law Implementation (ALI) case ay iresolba muna bago sila mag-survey, kahit araw-araw na sila mag-survey walang problema," dagdag ni Apable.

Sa opisyal na pahayag ng grupong KABISIGKA Sumalo, nakasaad na hindi totoong "landless" o walang lupa ang ilan sa mga nakalista sa Agrarian Reform Beneficiaries ng DAR.

Kabilang din umano sa ARB List ang mga malalapit na indibidwal sa mismong kapitan ng Barangay na si Rolando Martinez.

"Marami sa mga ito ay may lupang binubungkal sa labas sa Sumalo. Hindi taga-Sumalo. Marami sa mga ito ay hinihinalang inilista ng mga taga-DAR Bataan kahit hindi nakatira sa Sumalo, kabilang isang dating kapitan ng ibang barangay na ngayon ay konsehal na ng bayan," ayon sa statement ng KABISIGKA Sumalo.

"Mga unlawful detainers na dinesisyunan na ng korte na mapaalis sa Sumalo. Mga kakampi lamang ni Martinez ang mayorya sa listahan. Samantalang marami pang mga taga-Sumalo ang hindi napabilang sa listahan," dagdag nito.

Pero una nang dumipensa si Martinez sa mga paratang na wala siyang impluwensya sa listahan at hindi rin nagbenta ng anumang lupa sa barangay.

"Wala po akong alam na ibinenta kong lupa, dapat may dokumento po sila. Ngayon kung mayroon silang sinasabi na naibenta kong lupa e di sana marami akong pera," ani Martinez.

Pasado alas -11 ng umaga ay binaklas na ng mga residente ang barikada.

Ayon kay Atty. Jason Collado, field operations head ng DAR, pumayag na ang mga residente na magsagawa ng perimeter survey sa darating na Biyernes.

"Para malaman natin kung alin ang CARP-able at hindi. Titingnan namin baka may mga batuhan o ilog so kawawa naman yung matotikang farmer doon hindi niya masasaka 'yun," ani Collado.

Noong 2006, naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na ang pinag-aagawang lupa ay akma para maging residential at commercial area.

Pinagtibay ito ng ocular inspection report mula sa DAR-Central Luzon. Ayon dito, mas kapaki-pakinabang ang lupa bilang residential at commercial area kaysa kung gagamitin sa agrikultura.

