Nagdaos ng misa noong Setyembre 19, 2022 ang Ateneo de Manila University bilang paggunita sa Martial Law. Screenshot

MAYNILA — Ginunita ngayong Lunes ng Ateneo de Manila University ang Martial Law sa ilalim ni dating pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng isang misa, ilang araw bago ang mismong ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar.

Sa kaniyang homily, hinikayat ni Fr. Noel Vasquez SJ ang mga estudyante na isabuhay ang pananampalataya at hustisya.

Ito'y sa pamamagitan aniya ng pagkiling ng saloobin o diwa sa mga mahihirap o preferential option for the poor, pagsali sa mga organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap, at pag-alam kung bakit marami ang naghihirap.

Hindi umano mahalaga sa Panginoon kung saan nagtapos o ano ang tinapos ng isang tao kundi kung ano ang nagawa nila para sa ibang taong nangangailangan.

Nagpaalala si Vasquez na totoong nangyari ang martial law at hinikayat ang mga Atenista na gamitin ang kanilang mga talento at ang social media para ipakalat ang katotohanan.

"There is revisionism of history. Para ba gang hindi nangyari ang martial law. There’s a lot of falsehoods being spread around. Nangyari ang martial law. Marami ang namatay," ani Vasquez.

Ipinagdiriwang tuwing Setyembre 21 ang anibersaryo ng Martial Law declaration dahil iyon ang petsa noong 1972 nang pirmahan ni Marcos Sr. ang Proclamation No. 1081.

Maraming human rights violation at korapsyon ang naiulat noong naturang panahon, na tumagal hanggang Enero 1981. Hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin ang humihingi ng hustisya para sa mga na-torture, nawala, nakulong, at napaslang noong Martial Law.

Kasalukuyang nakaupong pangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Jr., anak ng dating diktador.

RELATED VIDEO