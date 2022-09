Isang araw pa lang mula nang magwagi ang botong pabor sa paghati sa Maguindanao sa 2 lalawigan, abala na ang mga taga-provincial government para matiyak na magiging mabilis at tuloy-tuloy ang 2-buwang transition period.

Sa katunayan, 2 linggo bago ang plebisito, inalam na kung sino-sino sa mga nagtatrabaho sa kapitolyo ang gustong lumipat sa magiging bagong kapitolyo ng Maguindanao del Norte sa bayan ng Datu Odin Sinsuat kung magwagi ang "yes" votes.

Ang Buluan, kung saan matatagpuan ang kasalukuyang kapitolyo, ang magsisilbing kapitolyo ng Maguindanao del Sur.

Ayon kay Monina Macarongon, provincial human resources management officer, may 197 na empleyado na piniling lumipat sa Del Norte kapag nabuo na ang tanggapan doon.

May 189 naman na nagsabing maiiwan sila sa Buluan.

Lagpas 30 naman ang hindi pa nakakapagdesisyon kung lilipat o maiiwan.

Work goes on at the Maguindanao capitol in Buluan in the first weekday after majority of residents voted to split the province in 2.



Nearly 200 workers here plan to transfer to the ratified Maguindanao Del Norte because they live there, the provincial HR said. pic.twitter.com/fRbptgOsXC