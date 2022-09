Estudyante patay sa fraternity hazing sa Davao City

DAVAO CITY — Patay ang isang estudyante habang sugatan naman ang isa pa matapos maging biktima ng hazing ng fraternity na AKRHO Alpha Delta Chapter sa Upper Mandug, Buhangin sa lungsod na ito nitong Linggo.

Sa inilabas na pahayag ng Office of the President ng University of Mindanao (UM) kung saan nag-aaral ang mga biktima at mga suspek, nakasaad na mga 4th year na estudyante nila sa College of Criminal Justice ang sangkot sa hazing.

Bawal ang lahat ng fraternity sa paaralan alinsunod sa Republic Act 8049 o anti-hazing law, at hindi nito kinikilala ang nasabing fraternity group.

“The AKRHO Alpha Delta Chapter is not a recognized organization in the university, including their illegal activities and roster of membership,” sabi ng pamunuan ng UM.

Handa ang paaralang magbigay ng tulong sa pamilya ng namatay.

Makikipagtulungan din ito sa imbestigasyon na isasagawa ng mga awtoridad.

- ulat ni Chrislen Bulosan

