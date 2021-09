Watch more on iWantTFC

Handa si Vice President Leni Robredo na kalabanin ang pambato ng administrasyon sa halalan 2022 kung siya umano ang ieendorsong presidential candidate ng nagkaisang oposisyon.

"Assurance ko sa lahat, walang duda na 'pag ako ang unity candidate, handang-handa ako," sabi ni Robredo sa kaniyang radio show.

Ang kahandaan umano ay bunga rin ng posisyon ni Robredo ngayon bilang vice president.

"Ang number one mandate ng pangalawang pangulo, magsa-succeed 'pag may nangyari sa pangulo," paliwanag ni Robredo.

"So day one ng aking pagka-vice president, obligasyon ko na pinaghahandaan ko 'yong eventuality 'yon. 'Di sa hinihingi natin. 'Pag may nangyari, 'yon ang aking responsibility as vice president," aniya.

Sa parehong programa, umapela si Robredo sa Commission on Elections na palawigin ang voter registration period, lalo't maraming nahirapang magparehistro ngayong pandemya.

"Baka naman, puwede namang i-delay for another month para lang siguradong makakahabol ang mga hindi pa nagpaparehistro," ani Robredo.

Sa ngayon, hanggang Setyembre 30, 2021 na lang maaaring magparehistro para sa halalan 2022.

Nauna nang nanindigan ang Comelec na wala nang extension ang voter registration dahil mapupurnada ang kanilang paghahanda para sa halalan.

— Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News