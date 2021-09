Pagkalat ng COVID-19 bumabagal: OCTA

MAYNILA — Iginiit ng OCTA Research Group na bumabagal na ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa kasunod ng unti-unti ring pagbuti ng sitwasyon sa Metro Manila at Calabarzon.

Ayon sa OCTA, nakita nila ang negatibong growth rate ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

Bumaba nang 2 porsiyento ang average cases sa 20,000 mula 20,700 cases sa nakaraang linggo.

Bagaman naitala noong Sabado ang 23,134 bagong kaso — pangalawang bilang ng pinakamaraming bagong kaso sa isang araw buhat nang magka-pandemya — mababa pa rin ito kompara sa nakalipas na linggo na 26,000.

"Every day, we’re having a negative growth rate," ani OCTA fellow Dr. Guido David.

"We’re starting to see a pattern and in fact, we haven’t seen this pattern na puro negative growth rate since last April or May," dagdag niya.

Kabilang aniya sa mga nakaapekto sa pagbaba ng bilang ng mga kaso sa bansa ang pagbaba rin ng kaso sa National Capital Region (NCR), Calabarzon at Bulacan.

Sa NCR, naitala ng OCTA ang negative growth rate sa unang pagkakataon mula noong Hulyo.

Nasa 5,200 ang mga kaso nitong nakalipas na 7 araw, na bumaba nang 10 porsiyento mula 5,841.

"Usually, ‘yong nationwide, sumusunod siya sa NCR and Calabarzon kasi malaki ‘yong bilang ng NCR, Calabarzon. Usually mga nasa 60 percent ng cases nandito," ani David.

"Puwede pang magbago ‘yong trend pero sa ngayon, hindi na natin nakikita ‘yong 30,000 cases [per day] na nasabi natin noon," dagdag niya.

Noong Sabado, sinabi ng Department of Health na tumataas pa rin ang kaso at hindi pa naabot ang peak o pinakamaraming bilang ng nagkakasakit.

Pero ayon sa OCTA, posibleng naabot na ang peak ng mga kaso.

"We may have reached the peak," ani David.

Sa Central Visayas, patuloy ding bumababa ang bilang ng mga kaso sa Cebu City matapos ang mga granular lockdown.

Samantala, nakita naman ng OCTA ang pagtaas ng mga kaso sa Western Visayas at Ilocos region gayundin sa mga lalawigan ng Rizal at Pampanga.

Sa Isabela province, sinabi ni Governor Rodito Albano na mataas pa rin ang mga kaso at punuan pa rin ang mga quarantine facility.

Sa Cagayan de Oro City, sinabi ni Mayor Oscar Morneo na mataas pa rin ang paggamit ng mga ospital pero bahagyang bumababa na ang bilang ng mga nagkakasakit.

Para sa OCTA, bagaman may pagbuti ng situwasyon sa ilang lugar, hindi pa dapat maging kampante dahil marami pa ring ospital ang punuan.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News