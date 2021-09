Watch more on iWantTFC

Tatakbo sa pagkapangulo sa halalan 2022 si Sen. Manny Pacquiao matapos niyang tanggapin ang nominasyon ng kaniyang mga kapartido sa PDP-Laban ngayong Linggo.

Idinaos ngayong Linggo ang national assembly ng paksiyon ng PDP-Laban na kinabibilangan nina Pacquiao at ni Sen. Aquilino "Koko" Pimentel III.

Unang nag-nominate kay Pacquiao si Feliz Renggel, na 1980s pa miyembro ng partido. Sinundan ito ng iba-ibang chapter at rehiyon.

Sa kaniyang talumpati, humugot si Pacquiao sa kaniyang dinanas na kahirapan para sagutin ang mga nagtatanong sa ano ang magagawa o maiaambag niya sa bayan.

Nagbanta rin si Pacquiao sa mga kurakot sa gobyerno at humingi ng suporta sa publiko.

Nanindigan naman si Pimentel na ano man ang mangyari, si Pacquiao ang pambato ng tunay na PDP-Laban.

Bago ang nominasyon, nagparinig din si Pimentel sa PDP-Laban faction nina Energy Secretary Alfonso Cusi.

Ayon kay Pimentel, lalaban sila sa mga "hijacker" ng partido.

Napagkasunduan din sa pulong na hayaan si Pacquiao na mamili ng kaniyang makaka-tandem o magiging vice presidential candidate.

Ipinasa na rin ang tungkulin kay Pacquiao para kumpletuhin ang senatorial slate.

Kabilang sa senatorial lineup si dating Eastern Samar governor at Senate secretary Lutgardo Barbo, na inihalal bilang vice chairman ng partido.

Magugunitang kamakailan ay ninomina naman ng Cusi faction ng PDP-Laban sina Sen. Christopher "Bong" Go at Pangulong Rodrigo Duterte para tumkabong pangulo at bise presidente sa susunod na halalan.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News