Arestado ang isang lalaking nakuhanan ng P6 milyong halaga ng hinihinalang marijuana sa lungsod ng Taguig nitong Sabado.

Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency NCR Director Christian Frivaldo, may natanggap silang tip na may dalawang suspek na sangkot sa bulk distribution ng marijuana sa southern district ng Metro Manila at kalapit probinsya.

Kaya nagkasa ng joint anti-drug operation ang PDEA, Philippine Drug Enforcement Group ng pulisya, at Southern Police District.

Nagpanggap ang isang operatiba na bibili ng droga sa mga suspek at nakipagkita sa C6 service road sa Barangay New Lower Bicutan.

Matapos ang transaction, hinuli agad ang isang suspek, pero nakatakas ang kanyang kasamahan.

P6M na halaga ng marijuana nasabat sa Taguig. 📷PDEA pic.twitter.com/zuA15nqpfD — Jekki Pascual (@jekkipascual) September 18, 2021

Ang nahuling suspek ay isa umanong magsasaka at residente ng Kapangan, Benguet. Nakuha mula sa kaniya ang nasa 50 kilos ng dried marijuana leaves na nakabalot sa packaging tape at may dalawang marijuana plant sa Paso pa, na may kabuuang street value na P6.4 million.

Pinaghahanap na ng mga otoridad ang nakatakas na suspek, habang nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang nahuling lalaki.