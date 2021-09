Pabor ang isang opisyal ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa paglalagay ng house marking sa bahay ng mga pamilyang nagpo-positibo sa COVID-19.

Ayon kay DILG Undersecretary Martin Diño, dapat ikonsidera ng mga local government unit (LGU) sa Metro Manila ang paglalagay ng mga house marking.

"Maganda 'yan. Kasi dati titirahin ka ng human rights... eh noong namamatay ang kapitbahay, mabuti 'yan na may yellow tag," ani Diño.

"Maganda 'yong sa Pateros, sunod ako diyan dahil dito, at least mag-iingat ka. It's high time for us to do that now," dagdag niya.

Iminungkahi naman ni Diño ang pagsusuot ng vaccination card o gawin itong tila ID ng mga residente tuwing lalabas ng bahay.

Nanindigan din si Diño na dapat mananatiling unannounced o walang abiso ang pagpapatupad ng mga granular lockdown.

"'Pag in-annouce mo 'yan, mamaya mag-alisan, kasama ang mga positive, lumipat ng lugar, doon maghasik ng lagim," aniya.

Magugunitang pinaigting ang pagpapatupad ng mga LGU ng mga granular lockdown sa ilalim ng bagong alert level system na umiiral ngayon sa Metro Manila.

Maraming residente ang umaalma sa biglaang pagpapatupad ng mga lockdown dahil hindi anila sila handa. Tiniyak naman ng mga LGU na magkakaroon ng mga ayuda para sa mga apektado ng paghihigpit.

Samantala, umabot sa halos 37,000 ang naitalang lumabag sa unang 3 araw ng pagpapatupad ng alert level system sa Metro Manila o mula Huwebes hanggang Sabado.

Ayon kay Philippine National Police chief Gen. Guillermo Eleazar, kalahati ang nabigyan ng warning habang 44 porsiyento ang tiniketan.

Ang natitirang 6 porsiyento, ani Eleazar, ay dinala sa mga istasyon ng pulis dahil sa iba pang paglabag.

— Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News