Targeted imbes na national lockdown vs COVID-19 hirit ng grupo; eksperto pumalag

MAYNILA - Nanawagan ang isang grupo na alisin na ang nationwide lockdown na ipinatupad sa bansa at tumutok na lamang sa pagsasagawa ng targeted lockdowns -- o ang pag-lock down sa mga barangay, kalsada at compound na may positibong kaso ng COVID-19.

Paliwanag ni Dr. Homer Lim ng Concerned Doctors and Citizens of the Philippines, masyado nang matagal ang lockdown at sumasadsad na ang ekonomiya at pamumuhay ng mga Piliino.

Kaya hirit nila ay magkaroon ng national protocol sa maagang paggamot para maiwasan ang pagkakasakit ng COVID-19.

"We want to open the economy, at the same time, prevent and treat early COVID infections. Early, meaning before pa maging severe at magkaroon sila ng lagnat at hirap sa paghinga? ani Lim.

Pero hindi sang-ayon dito ang UP-OCTA Research Team.

Masyado pa raw maaga para alisin ang quarantine restrictions, dahil bagamat may paghina na ng pagkalat ng COVID-19 marami pa ring positibong kaso sa bansa.

Dapat pagbasehan ang datos bago tuluyang buksan ang ekonomiya.

"Ang pagbubukas ng ekonomiya hindi kailangan at the expense of health. Ang kabuhayan at kaunluran hindi dapat at the expense ng kalusugan," ani Ranjit Rye ng UP- OCTA Research Team.

"At least 2 to 4 weeks of decline in the number of new cases, yung systems for expanded testing, effective contact tracing and supportive isolation are in place. At siyempre ang hospitals natin and health workers, ang operations ng kanilang institutions are under normal, not critical, levels. 'Yun ang apat na basehan para magmove tayo to a lesser level of quarantine," dagdag niya.

Dapat din umanong mapanatili ang downward trend ng mga COVID-19 cases sa bansa.

"Ang hinihintay natin in the next 2 to 3 months na kung ma-sustain natin ang pag-slow down ng transmission, hopefully magka-impact na 'yan sa number of cases, pababa na rin," dagdag niya.

Ayon naman Department of Health, kailangang maging maingat sa pag-alis ng lockdown.

Kung mamadaliin kasi, baka mabalewala lang ang mga pinaghirapan ng bansa sa nakalipas na 6 na buwan.

"If we hurry, we run the risk of losing what progress we have made, endangering the lives of people and overburdening the health care system. If these things happen, we will again be put into tighter lockdowns and go through the process again," anila sa isang pahayag.

Samantala, inaasahang sasampa na sa 4 na milyon ang bilang ng COVID-19 tests na maisasagawa sa buong bansa sa katapusan ng Oktubre, ayon kay testing czar Vince Dizon.

Susuriin naman ng DOH ang kanilang guidelines sa paggamit ng COVID-19 rapid antigen test, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang press briefing, Sabado.

"Nagpalabas ang WHO ng kanilang rekomendasyon. Kung mayroon silang mga sinabi na kailangan nating balikan, ang ating mga eksperto at health technology assessment council ay pag-aaralan pang mas mabuti kung paano ire-revise ang pass na naibigay natin para mas maging accurate ang ating resulta kung gagamit po tayo nitong rapid antigen test," ani Vergeire.

Magkakaroon ng pilot study sa isang lungsod sa bansa sa paggamit ng rapid antigen test.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News