Ilang lugar sa barangay sa Taguig, isinailalim sa localized lockdown

MAYNILA - Apat na lugar sa Barangay Sta. Ana sa lungsod ng Taguig ang isinailalim sa expanded localized community quarantine (LCQ) dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Ayon sa abiso ng Taguig Safe City Task Force, simula Setyembre 18 hanggang Setyembre 30 ang lockdown sa mga sumusunod na lugar sa Barangay. Sta. Ana:

Pulong Kendi 2

Samasipat

Faculty Street

Romantic Street

Sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan ng Taguig, may kabuuang 441 na active cases sa lungsod. Pinakamaraming active cases ang naitala sa Barangay Sta. Ana na pumalo sa 50.

Hindi pa umano natutukoy ang pinagmulan ng transmission ng COVID-19 sa naturang mga lugar.

Para makontrol ang pagkalat ng sakit, payo ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit (CEDSU) at ng Quarantine and Containment Management Team (QCMT) na dagdagan pa ang mga kalsadang isasailalim sa LCQ.

Kailangan din na mahigpit ang pagpapatupad ng quarantine protocols sa mga lugar na isinailalim sa lockdown para malimitahan ang paggalaw o paglabas ng mga residente nito, at mas agresibong istratehiya sa community testing at paghahanap ng mga active cases sa lugar.