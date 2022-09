TRIGGER WARNING: Decapitation

Retrato mula sa Talisay City PNP

Natagpuan Sabado ng gabi ang magkahiwalay na ulo at katawan ng isang lalaki sa Talisay City, Negros Occidental, ayon sa mga awtoridad.

Pasado alas-10 ng gabi nang iulat ng motorista sa pulisya ang nakita niyang ulo sa gitna ng daan sa Barangay Zone 16.

Nang puntahan ng mga imbestigador, nakita umano nila ang pugot na ulo. At 27 talampakan mula rito ay nahanap naman ang katawan nito.

Ayon sa mga awtoridad, nakasuot ng itim na pantalon at brief ang biktima, na tinatayang 35 hanggang 45 ang edad at may taas na 5'4. May nakita rin umanong tattoo na "M. D 4 BOYS" sa kaniyang kanang balikat.

Nakagapos sa likod ang mga kamay nito.

Mayroon din umanong nakitang sugat sa ulo na pinaniniwalaang tama ng bala.

"Baka sakali po itinapon na lang po dito. Patay na po siya nang inilaglag siya rito," sabi ni Lt. Dan Oliver Salazar, deputy chief ng Talisay police.

Nakikipag-ugnayan ngayon ang Talisay police sa mga istasyon sa mga karatig-bayan at lungsod kung may iniulat na missing person.

— Ulat ni Angelo Angolo