PCG Dubai isinusulong agribusiness para sa mga OFWs

DUBAI - Mahigit isandaang Pinoy sa Dubai ang binigyan ng libreng webinar tungkol sa pagsisimula ng agribusiness sa Pilipinas sa pamamagitan ng “Kabayan, Mag-Agribusiness Na Tayo!” project ng Philippine Consulate General sa Dubai sa pakikipagtulungan ng Philippine Department of Agriculture at Overseas Workers Welfare Administration noong September 10.

Gamit ang video conferencing at live streaming sa social media, pinuntirya ng webinar ang iba-ibang financing at technical programs para sa agribusiness mula sa iba-ibang ahensya ng Philippine government.

Isa kasi sa nakikitang balakid ng mga gustong magsimula ng anumang negosyo sa Pilipinas ay ang kawalan o kakulangan ng puhunan at kaalaman kung papaano ito sisimulan.

Kaya may mga programa ang pamahalaan para makipagtulungan ang Overseas Filipinos sa mga may kakayahan at kaalaman sa agribusiness.

Isa na rito ang “Micro Agri-Kabuhayan Para sa Balikbayan Program,” na itinayo at pinangangasiwaan ng Department of Agriculture at OWWA na dinisenyo para sa Overseas Filipinos na gustong magsimula ng micro-business sa agrikultura.

Ayon kay Consul General Renato Dueñas, Jr., malaki ang maitutulong ng pagkakaroon ng negosyo sa agrikultura para mapunan ang kakulangan sa kita sa panahon ng taghirap.

Makakatulong din ang agribusiness sa pag-unlad ng mga rehiyon ng Pilipinas. Tinalakay sa webinar ang detalyadong impormasyon kung paaano makakakuha ng financing at technical assistance programs sa mga rehiyon sa Pilipinas.

