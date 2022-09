Bangkay ng lalaki, natagpuan sa septic tank sa Cagayan

Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng septic tank sa Peñablanca, Cagayan.

Kinilala ang biktima na si John Mark Soriano, 20 anyos na helper at residente ng Barangay Parabba sa nasabing bayan.

Ayon kay Police Major Harold Ocfemia, hepe ng Peñablanca Police, isang opisyal ng Barangay Baliwag ang nagturo sa mga pulis kung nasaan ang bangkay noong Huwebes, Setyembre 14.

“Mayroon kaming natanggap na report na meron kalalakihang gumagala sa Baliwag particulary dun sa isang bahay. So, pinapunta ko ‘yung aking mga patrollers para i-verify ‘yung nasabing impormasyon at pagdating ng mga pulis, biglang lumapit ‘yung barangay kagawad at niyaya ‘yung ating mga kapulisan na sumama sa nasabing bahay, then dinala sila sa malapit sa kuwadra ng baboy kung saan meron din sa tabi niya, malapit na septic tank. Binuksan niya ‘yung septic tank at bumulaga ‘yung paa,” sabi ni Ocfemia.

Nakilala rin ng mga pulis kung sino ang isa sa mga nasa likod ng pagpatay sa biktima.

“Kwento ni Kagawad, habang nasa kaniyang outpost ay biglang may lumapit sa kaniya na isang tao at sinabing siya nga raw po ang may kagagawan dun sa pangyayari. Isa rin na helper dun sa bahay na ‘yun,” ani Ocfemia.

Naaresto rin ang suspek na kalaunan ay nagsabing may mga kasabwat pa siya sa krimen.

Batay sa imbestigasyon, natutulog umano ang biktima gabi noong Martes, Setyembre 13, nang siya ay patayin.

“Sabi nung nahuli namin na pinalo ng kahoy, ‘yung hawakan ng ax, sa ulo ang biktima. Sinabi niya si alyas Ronron, alyas Junior at tsaka si alyas Rodel ang may gawa sa pagpatay dun sa biktima na kasama rin po nila na helper. Pinagtulung-tulungan nilang buhatin gamit ang kumot para mabilis nilang maidala sa septic tank na bukas. Ipinasok na lang ‘yung tao, then nilagyan ng yero at tinabunan ng lupa tsaka may grills para hindi babagsak ‘yung septic tank,” ani Ocfemia.

Lumalabas din na personal ang motibo sa pagpatay sa biktima.

“Ito pong mga suspek ay pinagbibintangan itong biktima na kinuha ‘yung cellphone ng isang suspek na nagkakahalaga ng P9,500 at pilit na ipinabayad sa biktima, ngunit sa kahirapan ay hindi siya nakabayad. Pinagbibintangan din itong biktima na isa sa kumatay dun sa alagang kabayo nitong isang suspek,” ani Ocfemia.

Inihahanda na ang reklamong murder o pagpatay laban sa limang suspek.

Nagsisilbi rin ngayon na ebidensya ang kuha ng CCTV sa pinangyarihan ng insidente.

- ulat no Harris Julio

