BALIK-TANAW: Makasaysayang state procession para sa Reyna, dinaluhan ng mga Pinoy

LONDON - Maaga pa lang marami na ang mga saradong kalsada at napupuno na rin ng mga tao ang daanan ng prusisyon ng mga labi ni Queen Elizabeth II noong Miyerkoles, September 14.

Mula Buckingham Palace ay binaybay ng prusisyon ang Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards, Horse Guards Arch, Parliament Street, Parliament Square at New Palace Yard bago sa Westminster Hall.

Photo credit: Portia Delgado

Ilan sa mga kababayang nagtiis na maghintay ng ilang oras para masilayan lang ang mga labi ni Queen Elizabeth ll ay si Hayley Jandoc na bumiyahe pa ng dalawang oras mula sa Buckinghamshire, England.

Handa raw siyang maghintay ng matagal masilayan lang ang mga labi ng Reyna.

“The Queen is like a grandma to everybody, regardless of nationality, religion, and kung ano pa pantay ang tingin niya sa lahat. Grabe talaga ang sisiksikan lalo na sa height ko baka wala lalo akong makita pero baka mamaya sabihan ko na lang ang husband ko na i-push ako pataas,” sabi ni Jandoc.

Pasado alas dos ng hapon mula Buckingham Palace nagsimula na ang State Procession ni Queen Elizabeth ll.

Maraming Royal Guards ang nagmartsa, ang ilan ay sakay sa kabayo at may banda ring tumutugtog sa prusisyon. Nababalot ng Royal Standard ang kabaong ng Reyna at nakapatong din ang Imperial Crown.

Nasa kanyang likuran na naglalakad ang kanyang mga anak na sina King Charles lll, Princess Anne, Prince Andrew at Prince Edward gayundin ang mga anak ng hari na sina Prince William at Prince Harry.

Ramdam ang lungkot ng lahat ng mga nakasaksi sa prusisyon. May mga umiyak at ang iba naman ay nagpapalakpakan habang nagsasabi ng “God Bless you, our Queen!”

Hindi naman alintana ni Alfredo Caccam ang pitong oras na paghihintay kahit galing pa siya sa night shift na trabaho.

Kahit walang tulog at kain, dumiretso na siya kaagad sa Whitehall para masaksihan ang prusisyon.

Ayon kay Caccam: “Nakaramdam ako ng lungkot kasi Queen po siya ng napakahabang panahon tapos naging influence siya sa mga taong nasasakupan niya, so syempre pagkakita ko sa kanya medyo naluha ako tapos naramdaman ko din yung lungkot.”

Para naman kay Jovy Burn, sinusuportahan umano ni Queen Elizabeth ll ang mga nurse na tulad niya at isa siya sa itinuturing na malaking inspirasyon para sa frontliners.

“Being here is so wonderful witnessing the ceremonial procession of the Royal Family behind the body of Queen Elizabeth being transported to Westminster Hall which is very close to where we live,” dagdag ni Burns.

Matapos ang prusisyon, si Cristina O'Sullivan naman na galing pang Oxford ay may dalang mga bulaklak at papuntang Greenpark para ialay sa Reyna.

"I will go to Green Park to bring flowers to pay respect to Queen Elizabeth II," sabi ni O’Sullivan.

Si Susan Lovejoy naman ay pumila ng anim na oras para lang makita ang Reyna. “I've been here for 30 years, and I've known her since, she is like our grandma," sabi ni Lovejoy.

Dagdag niya: “How can we forget her, she is in our passports, she is in all our documents, so God bless her, and God save our new King!”

Patuloy ang lying in state sa Westminster Hall at bukas ito sa publiko buong araw at gabi hanggang Lunes ng umaga.

Photo credit: UK Parliament/ Roger Harris

Puspusan na rin ngayon ang paghahanda para sa state funeral na gagawin sa ganap na alas onse ng umaga bukas, Lunes, September 19.

Idineklara na din itong isang bank holiday sa buong bansa.

Photo credit: UK Parliament/ Roger Harris

Dadalhin ang labi ng Reyna sa St. George's Chapel sa Windsor Castle kung saan doon siya ihihimlay kasama ng iba pang mga namatay na British monarch at miyembro ng kanyang pamilya tulad ng kanyang kapatid na si Princess Margaret at ng kanyang asawa na si Prince Philip.

Photo credit: Portia Delgado