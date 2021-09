Naka-istasyon ang isang guard sa mall sa Quezon City, sa unang Sabado na nakapailalim ang Alert Level 4 sa Metro Manila. Dito, pinapayagan na ang dine- in sa mga restoran. ABS-CBN News

MAYNILA—Dinagsa ang mga mall at restoran sa Metro Manila sa unang Sabado simula nang ipatupad ang Alert Level 4 sa rehiyon.

Pagbukas pa lang ng mall sa Pasay City bandang alas-10 ng umaga ay agad nang nagsipasukan ang mga customer.

Napuno rin ang mga kainan, habang tinitiyak na naaayon ito sa limit ng IATF. Ganito rin ang sitwasyon sa isang mall sa Quezon City.

Sampung porsiyento ang pinapayagan sa indoor dining, habang 30 porsiyento ang pinapayagan outdoor. Mga vaccinated lang ang pinapayagang mag-indoor dining.

Tiniyak naman ng pamunuan ng mga mall na mahigpit silang nagpapatupad ng health and safety protocols.

"We have our safety protocol officers na umiikot, nag-augment na po tayo ng mga safety protocol officers so we have more protocol officers," ani Jocelyn Clarino, operations head ng SM North EDSA.

Nag-inspeksyon na rin ang mga awtoridad sa QC sa mga mall para matiyak na sinusunod ang mga health protocol.

Dinagsa rin ang mga restoran sa Timog Avenue, Tomas Morato, at Maginhawa Street sa Quezon City.

Pero pakiusap nila sa gobyerno na dagdagan pa ang kapasidad.

"Ang kaunti lang po ng 10 percent, namumuhunan pa po kaming mga negosyante po, tapos bayad ilaw, bayad bills pa po. Kulang pa po 'yung 10 percent para maayos 'yung kita naming mga negosyante," sabi ng negosyanteng si Maria Estela Rosa Gatela.

Paalala naman ng ilang mall na magrehistro sa Trace Together App para sa contact tracing. Ito rin ang ipapakita sa mga restoran at iba pang establisimyento. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News