MAYNILA— Nakiisa ang ilang mga grupo sa International Coastal Clean-up sa Metro Manila, Sabado ng umaga, kung saan naglinis ang mga nakilahok sa bahagi ng Manila Bay.

Pinamunuan ng Department of Environment ang Natural Resources at Pasay City government ang aktibidad sa bahagi ng CCP Complex sa Pasay.

Kung dati na marami ang sumasali sa taunang programa, ngayon kakaunti lang dahil na rin sa quarantine status ng Metro Manila. Tinawag ang programa ngayong taon na "ICC in a Bubble."

Hinihikayat ng DENR na magkasa ng "clean-up bubble" ang mga Pilipino sa kani-kanilang mga tahanan o komunidad. Ito’y dahil na rin sa ipinagbabawal pa ang mass gathering ngayong naka Alert Level 4 ang NCR kaya hindi rin pwede na maraming tao ang maglinis ng sabay-sabay sa mga baybayin.

DENR NCR at Pasay CENRO, nakiisa sa International Coastal Clean-up sa CCP complex ngayong araw. pic.twitter.com/RNFtVofUcV — Jekki Pascual (@jekkipascual) September 18, 2021

Mahigit isang dosena lang ang nag-volunteer na linisin ang lugar sa CCP complex. May mga dala silang sako at bumaba pa sila sa batuhan para isa-isang mamulot ng basura.

"This is a bubble clean-up. In the venue along the waterways, we will have limited number of participants, however we are encouraging all people to clean their respective households,” ayon kay RR Salvador, Supervising Administrative Officer ng Pasay City Environment and Natural Resources Office.



Iba-ibang klaseng basura aniya ang nakita sa dalampasigan ng CCP Complex at karamihan dito inanod lang mula sa ibang lungsod at probinsya.

"Ang mga nakukuha ditong mga basura ay 'yung mga non-biodegradable talaga— mga plastics, sachets, straws, mga lumang slippers, meron pa diyan gamit, meron kanina styrofoam, mga bamboo from the fishing pens within Manila Bay. Minsan may nakukuha pa tayo diyan appliances," ayon kay Salvador.

Dagdag pa niya, “Itong mga basurang ito, once magkaroon ng pagbaha, babalik rin ito sa ating mga bahay-bahay."

Nanawagan siya na linisin ang sariling bahay at paligid ng bahay, hindi lang ngayong clean-up day kundi araw-araw.

"We encourage everyone to do your part, to discipline yourselves, to practice waste segregation. So that these garbage from the households will no longer end up in the waterways and in the oceans. Because eventually if this will continue, this will go back to us," ani Salvador.

Bukod sa CCP Complex, may clean-up drive din sa 'dolomite beach' sa Maynila, sa dalampasigan ng Navotas at sa Las Piñas at Parañaque watershed.

Ginugunita ang International Coastal Clean-up Day tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre taon-taon.