MAYNILA—Iginiit ng mga medical expert na may benepisyo ang paggamit ng face shield bilang dagdag-proteksyon laban sa COVID-19, kasunod ng pag-aaral ng isang wind engineer na nagsasabing mas mataas umano ang tsansang makasagap ng virus kapag suot ito.

Sa pag-aaral at ginawang simulation ng wind dynamics expert na si Engineer Joshua Agar, sinabi niya na mas mataas ang tsansang makasagap ng virus dahil sa nagiging daloy ng hangin kapag may harang sa mukha o nakasuot ng face shield.

"'Pag nag-introduce po tayo ng face shield, nakahanap siya ngayon ng masisilungan sa region between your face and 'yung face shield mo," ani Agar.

"Nagiging vacuum cleaner. Magre-recirculate siya sa negative pressure region, may reverse flows na nangyayari. Kung wala pong face shield, dito lang siya sa likod ng ulo," dagdag niya.

Naniniwala din siya na dapat gamitin lang ang face shield sa mga ospital, kung saan may malalaking droplet o talsik ng laway, halimbawa sa COVID-19 patients.

"Actually hindi nag-offer ng help 'yung face shields in the first place sa pag-prevent ng transmission ng particles. Una na sa lahat, huwag natin i-constrict ang airflow. Siguro i-release natin ang overreliance sa barriers kung lahat naman ng tao naka-mask," ani Agar.

Para kay Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physicians, hindi naman masama na may dagdag-proteksyon.

Dagdag ni Limpin, isang tulong ang face shield para maiwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig, at sa suot na facemask.

"While there is truth and it is possible na the virus can stay on the surfaces of the face shield, we’re not saying it does not, pero it's an additional protection, an additional barrier," ani Limpin,

"Hindi naman 'yan agad pupunta sa loob, meron muna 'yan haharang then it has to find a way para umabot doon sa bandang loob ng face shield. What is important is you have a face mask, which is another barrier, 'yun yata ang nakakalimutan niya."

Sinang-ayunan naman ito ng ilang eksperto.

Sa pag-aaral na ginawa nina Dr. Tony at Leonila Dans na isinagawa sa 16 bansa, sinasabing epektibo laban sa hawahan ng mga airborne virus ang pagsusuot ng eye protection o goggles at face shields, maging ang pagsuot ng face masks at physical distancing.

Pero hindi nakasentro ang pag-aaral sa COVID-19 virus.

"Napakita sa mga study na ito na meron 78% reduction in the risk of transmission, so ngayon hindi lahat ito on COVID-19, kasi 'yung mga studies on COVID-19 ginagawa pa, pero 'yung SARS and MERS respiratory diseases," ani Dr. Tony Dans.

Sa naturang pag-aaral, nakikita rin na may illang bansa bukod sa Pilipinas ang gumagamit ng face shield sa mga ospital at sa komunindad noong may outbreak ng SARS, MERS-CoV, at COVID-19.

"Strongly recommended nga sa health care workers eh, so effective siya, sa general public, thats an option you can take, kasi pwede kang maprotektahan," ayon kay Dans.

Sinabi ng World Health Organization noong Agosto na nagsasagawa sila ng pag-aaral hinggil sa pagiging epektibo ng face shields para mapababa ang hawahan sa COVID-19.

Nauna na ring sinabi ng DOH na may ebidensiya pa rin na may dagdag-tulong ang face shields, base sa guidelines at pagsusuri ng mga mapagkakatiwalaang medical institutions. — Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News