Masangsang na amoy ng Manila Bay fish kill tagos sa face mask, inirereklamo na

MAYNILA — Hirap makatulog at di makakain si Victoria dela Peña at ang kanyang mga apo dahil sa masangsang na amoy dala ng mga patay na isda na naglutangan sa Baseco beach ng Manila Bay.

Tagos sa face mask ang masangsang na amoy galing sa mga patay na isda.

"Mabaho nga pero sige lang, tinitiis lang namin. Kain pa rin kami," aniya.

Ayon naman kay Crisologo Japay, hindi na bago sa mga taga-Baseco ang makakita ng fish kill.

Sa anim na taon niyang paninirahan sa gilid ng Baseco beach ay may ilang pagkakataon na ring nagkaroon ng fish kill sa kanilang lugar.

"Minsan sa isang taon, dalawa o tatlong beses 'yan nangyari sa amin," aniya.

Dagdag pa ni Japay, sa dami ng mga nakuhang patay na isda, ang iba ay kinain na lang nila.

Ayon sa grupong Pamalakaya, ang fish kill ay indikasyon ng patuloy na pagkasira ng Manila Bay.

Ito raw ang dapat pagtuunan ng pansin ng Department of Environment and Natural Resources at hindi ang beach nourishment o ang pagtatambak ng puting buhangin sa dalampasigan.

"Ito ang aming panawagan na ito dapat ang inuna ng DENR," ani Fernando Hicap, national chairperson ng Pamalakaya.

Bagama't wala pang ebidensya na mag-uugnay sa fish kill sa paglalatag ng artificial white sand sa Manila Bay, hiling nila sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) na imbestigahan ang pagkamatay ng mga isda.

Nagbabala naman ang BFAR sa mga residenteng kumakain ng isda mula sa fish kill sa Baseco.

"'Wag na kainin ang mga lumutang na isda, lalo na kung nade-decompose na para sa pangkalahatang kaligtasan ng publiko," ani Nazzer Briguera, BFAR chief information officer.

Sinabi naman ni DENR Undersecretary Benny Antiporda na malabo na ang crushed dolomite na itinatambak sa Manila Bay ang naging sanhi ng pagkamatay ng mga isda.

Samantala, balak naman ng grupong Manila Baywatch na magsampa ng petition ng writ of kalikasan laban sa pagtatambak ng crushed dolomite sa Manila Bay.

Ayon sa grupo, may violation ang DENR at Department of Public Works and Highways sa proyekto dahil isinagawa ito nang walang environmental compliance certificate.