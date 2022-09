Pinangunahan ni DILG Secretary Benhur Abalos kasama ang mga tauhan ng PNP-Anti Kidnapping Group ang pagsalakay at pagpapasara sa isang POGO company sa Angeles City, Pampanga nitong Sabado ng hapon.

Naganap ang pagsalakay dakong alas 4 ng hapon.

Ito ay nag-ugat sa pagkakasangkot ng kumpanya sa pagdukot umano sa Chinese national na si Wu Jia Ming at 42 ibang pang dayuhan na biktima naman umano ng human trafficking at na-rescue kasama ng kidnap victim noong Setyembre 14.

"Doon natin narescue, yung isang biktima kasama na ang 42 other complainants, so we just want to make sure na yung iba pang naiwan na empleyado roon ay okay sila at to make sure talagang permanently sarado na ito talagang yung dapat kasuhan ifi-file na rin sa korte," ani Abalos.

Lumalabas sa imbestigasyon ng mga awtoridad na nag-ooperate ng walang permit ang Angeles branch ng POGO company.

"Meron kaming certification coming from PAGCOR, nito lang namin nakuha na talagang illegal siya wala siyang lisensya... hindi nila renenew ito at as per our records since this is illegal. We have to close it now basta na kamukha nung sinabi ko, marami kaming na-rescue talagang na mga trafficking sa lugar na iyon," ani Abalos.

Sa pagsalakay ng mga awtoridad, nasa 40 "foreign-looking nationals" ang dinatnan sa lugar, na itinurnover na ngayon sa BID para sa processing at verification ng kanilang mga visa.

"Sa mga nadatnan po doon na Chinese nationals, ay nagtakeover na rin kanina yung taga-BID para maprocess yung mga papel nila. Macheck po, kasi nagtatanong po ang ating DILG kanina na wala daw yung mga passport nila... kung walang makitang kaukulang papel eh ide-deport po 'yan tapos kung may papel man, wala na rin po silang pagtatrabuhan kasi pinasarado na rin po yung pinagtatrabahuhan nila," ani Police Brig. Gen. Rodolfo Castil ng PNP-AKG.

Panawagan ni Abalos sa publiko, kaagad na ipagbigay alam sa mga awtoridad ang anumang ilegal o kahina-hinalang mga aktibidad sa kanilang lugar.

- Ulat ni Gracie Rutao