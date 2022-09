DOH: Mga Pilipinong nagpaturok ng COVID-19 booster nanatiling mababa

Patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang mas maraming Pilipino na magpaturok ng COVID-19 booster.

Sa September 12 data ng DOH, 72.8 million na Pilipino na ang nakakumpleto ng kanilang primary COVID-19 doses.

Higit 18.6 million naman ang nakatanggap ng 1st booster dose habang 2.5 million ang may second booster shot.

Target ng kagawaran na sa unang 100 days ng bagong administrasyon ay ma-booster shot ang 23 milyong Pilipino.

Pero dahil sa baba ng nagpaturok, 70% ng eligible population ang target na ma-booster bago matapos ang taon.

Sa Quezon City, walang palya ang vaccination sa iba’t ibang lugar gaya ng health centers, covered courts, at malls.

Ang residente na si Helen Badoy, nagpaturok na ng 2nd booster dose. Proteksyon niya ito sa sarili at mga makahahalubilo.

"Kasi para rin sa kalusugan proteksyon natin lagi tayo lumalabas need natin proteksyon sa katawan natin," dagdag ni Badoy.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, kahit pa magtapos ang pandemiya, mananatili pa rin ang banta ng coronavirus.

"The virus will stay expectedly, so we expect outbreaks every now and then, expectedly it will cause 1-2 deaths because hindi naman mawawala yang COVID-19," ani Vergeire.

Nitong Biyernes, balik sa moderate risk classification ang Metro Manila kung saan karagdagang 1,251 na kaso ng COVID ang naitala.

Samantala, nitong Lunes pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 3 kung saan voluntary na lang ang pagsusuot ng facemask sa outdoor settings.