Kita na ang mga senyales na nagtagal na ang cadaver bag ng namatay umano sa COVID-19 sa morge ng Quezon Medical Center sa lungsod ng Lucena. Courtesy: Quezon Medical Center

EDITOR'S NOTE: Ang ulat na ito ay naglalaman ng ilang maselang detalye tungkol sa lagay ng mga pumanaw.

MAYNILA - Iniimbestigahan na ng Department of Health sa Calabarzon ang napapaulat na insidente ng mga bangkay na kitang hindi agad nakukuha mula sa morge.

Sa video, kita ang maraming uod na lumalabas sa isang cadaver bag ng namatay umano sa COVID-19 sa morge ng Quezon Medical Center sa lungsod ng Lucena. Kita rin sa video ang marami pang bangkay.

Ayon sa chief of hospital ng ospital, biglang dumami ang mga nasawi sa COVID-19 pagpasok ng Setyembre kaya napuno ang kanilang morge. Dalawa lang din ang kanilang mortuary freezer.

Ang problema, hindi agad makuha ang bangkay dahil nag-iisa lang ang crematorium sa buong probinsiya kaya hindi agad ma-cremate ang mga namamatay.

"Wala pong preservatives po 'yan eh. 'Pag namatay babalutin mo ng blanket, plastic and then put in cadaver bag. We were able to procure mortuary freezer at the start of the pandemic," ani Quezon Medical Center chief of hospital Dr. Rolando Padre.

"Itong surge noong pagpasok ng September, inabot kami ng maximum is 15 to 17 cadavers, naipon, hindi nakukuha kaagad kaya 'yun ang nakita nila. I think noong nag-video sila nasa 12 'yung cadavers na naandoon," dagdag niya.

Para sa pamunuan ng ospital, dapat kumilos na ang Department of the Interior and Local Government (DILG) at lokal na pamahalaan para mailibing na kaagad ang mga nasasawi sa COVID-19.

Alinsunod sa mga panuntunan, dapat ay mailbing o mai-cremate ang mga namamatay sa coronavirus sa loob ng 12 oras.

"Mayroong inaabot ng 3 days, that is our problem. 'Yun po ang problem namin and I'd like to stress na disposal of the remains no longer falls under the responsibility of the hospital," ani Padre.

Dagdag niya: "As long we provide the necessary documents which are 'yung death certificate and the billing statement, that body is ready to go for pickup so ang naka-state dito sa memorandum is that pag mayroon na 'yang mga bodies na tumatagal 6 hours to 12 hours, dapat 'yan ay DILG at saka local government unit ang gagalaw para mai-dispose na mai-bury o ma-cremate siya," ani Padre.

Ayon naman sa DOH-Calabarzon, inaksiyunan na nila ang problema. Pero marami umano sa mga kamag-anak ng mga namatay ang gusto ay cremation.

"Puwede naman ilibing; i-seal lang nang maigi, kamukha dito sa Laguna, 'yung mga namamatay sa COVID, sini-seal siya sa body bag tapos sini-seal din 'yung ataul niya and immediately kailangan ilibing na at even 'yung tomb niya kahit na overground hindi underground ay sini-seal nang maigi, pinayagan 'yun," ani DOH Calabarzon Regional Director Dr. Eduardo Janairo.

Sagot naman ni Quezon Province Governor Danilo Suarez na kumilos na ang LGU para hindi na ito maulit.

"Nagkaroon kami ng pile-up, totoo 'yun, unusual 'yung dami ng namatay, hindi kaya ng crematorium, hindi rin kaya ng morge. That's correct; I'm not going to deny that. We are trying to get portable [crematorium]," an Suarez.

Pero nabahahala ang DOH-Calabarzon sa mga bangkay na hindi agad nakukuha sa morge dahil maaaring pagmulan ito ng iba't ibang sakit. Iniimbestigahan na ito ng tanggapan.

Sa ngayon, tatatlo na lang ang bangkay na nasa morge na kahapon pa namatay.

Tiniyak naman ng mga awtoridad na maayos na ngayon ang koordinasyon sa mga LGU.