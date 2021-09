Watch more on iWantTFC

Ipinauubaya ng Department of the Interior and Local Government (DILG) sa mga lokal na pamahalaan kung gagawing biglaan o magbibigay ng abiso sa mga lugar na ila-lockdown matapos umalma ang ilang nagulat na residente.

"Kung minsan po ang ginagawa ng mga LGUs para hindi umalis, at lumipat ng ibang bahay 'yung mga ila-lockdown, ay kaagad-agad nilang nila-lockdown ang isang lugar. But will leave it now to the discretion of the LGUs kung sila ba ay biglang magla-lockdown lamang or magbibigay sila ng advance warning sa mga lugar na ito," ani DILG Undersecretary Jonathan Malaya.

Sa naunang panayam sinabi ni Malaya na estrikto ang "no entry, no exit" policy sa mga na-lockdown. Sa katunayan, pati ang mga may balak o schedule para magpabakuna ay hindi rin pinapayagang makalabas.

"Those people under lockdown, they will have to finish the lockdown period but they will be prioritized for vaccination immediately after they finish their lockdown," ani Malaya.

Matatandaan na nabulaga ang ilang residente sa umano'y biglaang granular lockdown na ipinatupad sa parte ng Barangay Tejeros sa Makati City.

May pangamba rin ang ilang manggagawa sa mawawalang kita.

Problema naman para sa ilang mga residente ang mga nakaambang bayarin gaya ng renta, tubig, at kuryente.

Sinabi naman ni Parañaque City Mayor at Metro Manila Council Chairman Edwin Olivarez na dapat itong silipin ng gobyerno dahil walang pinansiyal na ayuda ang national government kapag granular lockdown.

Muli namang pakikilusin ang mga barangay brigade habang granular lockdown.

"Nagbigay po ng direktiba si Sec. Año sa ating mga barangay, kapulisan, at LGUs na mag-deploy at mag-reactivate ng kanilang mga COVID marshal, barangay at disiplina brigade, at mga police marshal," ani Malaya.

-- Ulat nina Doris Bigornia at Jeck Batallones, ABS-CBN News