Nanawagan ang isang grupo ng healthcare workers na solusyonan ang anila'y kakulangan sa sistema ng pagre-report ng datos ng COVID-19.

Paliwanag ng Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 (HPAAC) na naniniwala silang hindi sinasalamin ng mga numero ang totoong nangyayari sa komunidad, sa harap ng pagpapatupad ng pilot implementation ng alert level at granular lockdown sa NCR.

"Based on this premise, we are inclined to believe that the proposed scheme, which claims to use pandemic severity and healthcare utilization data in deciding the alert level, does not reflect the true situation on the ground. We therefore strongly urge the government to acknowledge and address the inadequacies of our data reporting system that forms the basis for the alert levels," anila sa pahayag.

Matatandaang isinasaalang-alang ang healthcare capacity at ang dami ng nagkakasakit sa mga sukatan ng pilot implementation ng alert level at granular lockdown sa NCR.

Kabilang sa nais masolusyonan ng grupo ang datos sa mga emergency room na hindi nasasama sa tala ng ward bed at ICU utilization.

Sa emergency room ang unang tungo ng mga pasyenteng nagnanais makakuha ng serbisyong medikal dahil sa posibleng COVID-19 infection.

Depensa naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, matagal na nilang isinasaalang-alang ang datos sa emergency room, pero hirap sila magtalaga ng standard para rito.

"Pag tinignan natin 'yung dati nilang capacity, hindi na 'yan ang capacity nila. Meron na ring ERs setups sa labas na naka-tent na lang po. May mga triage areas at ito ang ating pinag-aaralan maigi kung paano tayo makakapag-set ng standard metric so that we can be able to measure and analyze itong ER occupancy in all of our hospitals," ani Vergeire.

Aabot sa 16,000 hanggang 43,000 kaso ng COVID-19 kada araw ang nakikita ng Department of Health sa Metro Manila pagsapit ng katapusan ng Setyembre.

Nakapako ang kanilang projection sa galaw ng tao, kapasidad ng healthcare system, at ang patuloy na pagsunod ng publiko sa minimum public health standards.

Para kay Vergeire, maaaring hindi pa rin maabot ang bilang na ito.

"Kapag ating na-improve 'yung mga nakalagay na factors sa assumptions, we might not reach 'yung numbers na sinasabi natin. Katulad ng nangyari sa NCR nu'ng end of August, nagkaroon ng projection na we will reach 80K active cases by the end of August. Hopefully, with what we are doing right now with this pilot implementation, we will not reach these kind of projections," ani Vergeire.

Pinuna rin ng DOH ang tila maling paggamit ng ilang lokal na pamahalaan sa antigen test na ginagamiit na ngayon sa active case finding sa mga komunidad.

"Some of the LGUs use it for screening employees, screening those going to pictorials, screening those going to weddings. Hindi po 'yan appropriate use ng antigen test kaya hindi puwedeng tanggapin because this might lead to inaccurate reports of positive cases," ani Vergeire.

Sa ngayon, hindi pa nasasama ang antigen test sa mga bagong inire-report na kaso ng COVID-19 araw-araw.

Paliwanag ni Vergeire, sa 10,000 positive sa antigen test na na-validate nila, 3,000 lang ang valid.

Hamon sa ngayon ang paglilinis ng datos at ang manual na pag-sumbit ng mga epidemiological at surveillance units ng ahensiya.

Pero tiniyak ng DOH na ano man ang rason ng pagsasagawa ng antigen test sa isang tao, basta't nagpositibo ay inaayos ng lokal na pamahalaan.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News