MAYNILA - Makikipag-ugnayan ang Department of Trade and Industry sa mga may-ari ng gym sa Metro Manila sa gitna ng mga apelang payagan na silang magbukas sa ilalim ng bagong quarantine system.

Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez sa Teleradyo, may pagpupulong ang DTI sa mga gym owner para pag-usapan ang mga gagawing health protocols oras na payagan ang pagbubukas ng mga ito.

"Magsu-suggest sila ng extra safety protocol. Titingnan ho natin. Hindi po natin mapapangako sa ngayon dahil pilot test pa lang sa ngayon," ani Lopez.

Sa ngayon ay naka-Alert Level 4 ang buong Kamaynilaan sa pag-arangkada ng pilot implementation ng alert level classification system na layong tulungang makabangon ang mga negosyong umaray sa mga malawakang lockdown sa gitna ng patuloy na pandemya.

Pero hirit ni Lopez na kung maaari ay gawin nang outdoor ang setup ng mga gym lalo't karamihan ay indoor at madalas maghiraman ng kagamitan ang mga gumagamit nito.

"'Yung sa gym po, indoor siya. Hindi po kasingdami ang empleyado, marami lang ho ang customer at ang isa pang delikado sa gym ay siyempre 'yung paghinga nang malalim, siyempre 'yung pag-exercise at pag-share ng equipment," ani Lopez.



"Ang bagong business model kung puwede ho, outdoor. Gumawa tayo ng location na kung puwede mas may free air flow, iyon po ay mas safe po sa ating lahat sa mga customer at workers," dagdag niya.

Gabi nang Miyerkoles nang umapela ang Philippine Fitness Alliance (PFA) na payagan nang magbukas ang mga gym lalo't sinundan naman daw nila at pinabuti ang kanilang safety protocols.

"Despite all these efforts, gyms have unfortunately been perceived as a high-risk environment for COVID-19," ani PFA sa pahayag.

Tingin din nila na dapat paandarin na ang "bakuna bubble" concept, at nasa 95 porsiyento na ng kanilang staff ang nabakunahan na.

Giit pa nila na wala silang naitalang on-site transmission sa mga gym at fitness center sa ngayon at paulit-ulit anila nilang pinaaalalahanan ang mga miyembro nila na sumunod sa health protocols.

"We have been vigilant and abided by protocols such as proper social distancing, wearing of face mask at all times, operating at the allowed capacity set by the Inter-Agency Task Force and prohibited group fitness classes," ayon sa PFA.

Ang ibang negosyo tulad ng mga restoran ay pinayagan ng magbukas sa limitadong capacity sa ilalim ng Alert Level 4. Maging ang mga salon, barberya at spa ay maaari nang magbukas basta limitado lamang ang pwedeng pumasok.