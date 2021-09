MAYNILA - Nadagdagan ng 3 ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa isang lugar sa Makati City na isinailalim sa granular lockdown noong Huwebes.

Ayon kay Atty. Don Camiña, tagapagsalita ng lungsod, kabilang ang 3 nagpositibo sa 234 residente ng H. Santos Street sa Barangay Tejeros na sumailalim sa RT-PCR test sa unang araw ng lockdown.

3 of the 234 residents at H. Santos St. who underwent RT-PCR testing on the first day of the lockdown tested positive for COVID-19, the Makati City PIO said.



This brings the number of monitored active cases in the area to 11.



Naunang nakapagtala ang lungsod ng 8 aktibong kaso ng COVID-19 sa lugar bago ipinatupad ang lockdown.

Patuloy pa ring isasagawa ang bahay-bahay na swab test sa 300 pang residente, partikular sa close contacts ng mga nagpositibo.

Kanya-kanyang paraan naman ng pag-adjust ang mga residente sa pangalawang araw ng 2-linggong lockdown nitong Biyernes.

Tinatayang mahigit 6,000 ang nakatira sa lugar.

Lumabas ng bahay ang ilan para magpabili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan.

Inaabangan nila ito sa mga nakaharang na bahagi ng kalsada.

Affected residents are allowed to have food or other essential needs delivered which they would pick up at the locked-down area’s boundaries. pic.twitter.com/QLZObNkKbZ — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 17, 2021

Maging mga eskinita ay kasama sa 5 lagusan na bantay-sarado ng mga tanod at pulis.

Kahit may mga nakalabas ng bahay para mag-ehersisyo o magpainit sa araw, sinuway ng mga pulis ang ilan na nagdidikit-dikit na.

Pinayagan namang lumabas nang may kasama ang isang matanda na kailangan dalhin sa ospital.

Ayon sa mga nagbabantay na pulis, maayos na rin ang pakikipag-ugnayan nila sa residente ngayong araw matapos mabigla sila sa pagpapatupad ng lockdown noong hatinggabi ng Huwebes.

Over 6,000 residents of an H. Santos Street in Bgy. Tejeros, Makati continue to adjust to their restricted mobility on the 2nd day of the 2-week granular lockdown imposed on the area Thursday due to rising COVID-19 cases pic.twitter.com/wJcOcJyhEI — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) September 17, 2021

Nag-aalala pa rin sa epekto sa kabuhayan ang maraming hindi na nakapasok ng trabaho katulad ng mananahi na si Linda Eneria.

Sabi niya, nagpapasalamat siya sa ibinigay na food packs pero kailangan din niya kumita ng pambili ng gamot.

Pero wala na rin siyang magawa kundi magpaalam na lang sa tinatrabahuan.

Bahagi ang biglaang pagpapatupad ng granular lockdown sa mga patakaran sa ilalim ng bagong alert level system na ipinatupad sa Metro Manila.