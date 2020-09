Sikat na liver spread inalis muna sa ilang pamilihan dahil sa FDA advisory

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Inalis na sa ilang tindahan, maging ng ilang supermarket, ang isang brand ng liver spread na napag-alaman ng Food and Drug Administration na hindi pala rehistrado sa kanilang tanggapan.

Ayon kay Stephen Cua, president ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, inabisuhan sila ng Department of Trade and Industry na alisin na muna sa shelf ng mga supermarket ang naturang liver spread.

"[Ang sabi], it might be best to pull it out muna in reverence to the FDA. Probably result into, selling on the side because 'yun na nga, people will look for it regardless of price and regardless of where they get it. The manufacturer should act immediately, gusto ka ng tao eh," ani Cua.

Agosto 26 nang maglabas ng public health warning ang Food and Drug Administration para sa ilang produkto na hindi rehistrado sa ahensiya. Kabilang na rito ang sikat na Reno, na taong 1958 pa nasa merkado. Bagay ito na ikinagulat ng marami.

Inalis na rin ito ng mga maliliit na tindahan, kabilang na ang bakery ni Janine Pasahol, kahit ito umano ang madalas bilhin bilang palaman ng pandesal o kaya’y panghalo sa ulam.

"Labag man sa loob, kailangan ko pa rin i-pull out. Itatabi ko na lang muna kasi siyempre kelangan sumunod sa FDA," ani Pasahol.

Tinabi rin ni Beth Mante, may-ari ng isang sari-sari store ang naturang liver spread.

"Tinabi ko muna sa bahay kasi hinihintay ko 'yung kung ano development na galing sa FDA. Sayang naman may puhunan ako doon eh," ani Mante.

Paliwanag ng FDA sa isang press release na may license to operate naman bilang food repacker ang Reno Foods Incorporated, ang manufacturer ng liver spread. Sinabihan din ang kompanya na kumuha ng certificate of product registration (CPR) para sa mga produkto nila, kabilang ang Reno Liver spread.

Sa inspeksiyon ngayong taon, natuklasan ng FDA na walang CPR ang naturang liver spread sa kanilang database. Bagay ito na ikinagulat ng mismong pinuno ng ahensiya.

"Dinouble check at tinriple check naman po, talagang wala siya sa records ng FDA. Ang FDA po kasi noong 2009 lang naman nabigyan ng mandato na mag-register ng processed food. Simula po noong 2010, hindi po siya nagrehistro. Dati po kasi sa DA (Department of Agriculture), sa NMIS (National Meat Inspection Service) ang mga processed meat products. Pero sa ngayon po talagang wala kaming makitang record," ani FDA Director-General Eric Domingo.

Tinawagan ng ABS-CBN News ang Reno Foods Incorporated at sinabi nitong nai-refer na nila sa kanilang legal department ang hakbang ng FDA para agad itong maaksiyunan.

Iginiit naman ng FDA na hindi nangangahulugang may peligrong naidulot ang produkto sa konsumer, kundi kawalan lang talaga ng rehistro.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News