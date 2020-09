Mag-asawang Chinese nagbayad umano ng P800,000 para makakuha ng PH passport

LUCENA CITY — Arestado ng National Bureau of Investigation (NBI) nitong Huwebes ang 3 Chinese dito sa siyudad na nagtangka umanong kumuha ng Philippine passport gamit ang mga pekeng dokumento.

Hindi na nakapalag sa mga tauhan ng NBI ang mag-asawang Chinese na sina Pan Jiewu at Lian Cuiyi nang arestuhin sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa Lucena City.

Gamit ang mga pekeng birth certificate at driver's license na pinalitan pa ng mga pangalan ng Pilipino, tinangka umano ng dalawang banyaga na kumuha ng Philippine passport.

Arestado rin ang isa pang Chinese na si Chaoyu Su alyas "Jacky Su," na tumayo umanong fixer.

Marunong magsalita ng Tagalog si Jacky.

"Gusto ko magtawag ng attorney ko," aniya.

Ayon sa NBI, si Jacky umano ang kumausap sa isang taga-DFA para maiproseso ang Philippine passport ng mag-asawa kapalit ng P400,000 bawat isa.

Pero nagsumbong ang DFA sa NBI kaya ikinasa ang entrapment operation.

Nabawi sa mga suspek ang P800,000 cash, mga peke umanong mga birth certificate at driver's license at iba’t ibang identification cards.

Hindi naman makuhanan ng pahayag ang mag-asawa dahil hindi sila marunong magsalita ng ibang wika puwera sa Chinese.

Ayon sa NBI, 2018 pa nasa Pilipinas ang mag-asawa.

Patong-patong na kasong falsification of public documents at paglabag sa passport law ang kakaharapin ng mag-asawa at ng umano'y fixer.

Nakikipag-ugnayan na rin ang NBI sa Bureau of Immigration habang iniimbestigahan na rin ang ibang tanggapan ng DFA kung may pinalusot ang mga itong Chinese na nabigyan ng Philippine passport.