Bahagi ng Manila Bay na tinambakan ng 'white sand' sandaling bubuksan sa Sabado

MAYNILA — Sandaling bubuksan sa Sabado ang bahagi ng Manila Bay na tinambakan ng dolomite dust para magmukha anilang "white sand" beach ala-Boracay.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), na nagpasimuno ng kontrobersiyal na proyekto, handa na nilang buksan pansamantala sa publiko ang ilang bahagi ng Manila Bay.

"This will be open after the event, pero swimming will not be allowed, puwede sila maglakad-lakad diyan, picture-picture. After, isasara din po ulit dahil tatapusin pa," ani Environment Undersecretary Benny Antiporda.

Sabi ni Antiporda, sa Sabado kasi inaasahang matatapos ang "phase one" ng naturang "beach nourishment project."

Ang ikalawang phase naman ang isusunod kung saan tatabunan din ng dolomite ang 380 metrong stretch ng Manila Bay.

Dinurog na dolomite rock ang ginamit bilang artificial white sand sa Manila Bay, na bahagi ng P389-milyon na beach nourishment project.

Marami ang pumuna sa sinasabing masamang epekto sa kalusugan ng paglanghap ng pinulbos na dolomite. Hindi rin anila angkop ang proyekto sa gitna ng pandemya habang hikahos ang maraming Pinoy.

Sinasabi ring maaaring anurin lang ang mga "white sand" lalo na kapag bumagyo. Itinanggi naman ito ng DENR at sinabing pinag-aralan nilang maigi ang proyekto.

—Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News