2 bata sa Samar patay matapos umano malason sa tahong; 4 kaanak ginagamot

DARAM, Samar — Patay ang 2 bata habang ginagamot naman ang 4 pang miyembro ng kanilang pamilya sa bayan na ito matapos umanong mabiktima ng paralytic shellfish poisoning (PSP) dahil sa kinaing mga tahong.

Ayon sa mga awtoridad, tanghalian ng pamilya noong Martes ang mga tahong na nakuha daw sa Barangay Bagacay.

Pagsapit ng alas-11 ng gabi noong parehong araw ay isinugod na sa Catbalogan Doctors Hospital ang mga miyembro ng pamilya matapos makaranas ng pagkamanhid, sakit sa tiyan, pagsusuka, at hirap sa paghinga.

Binawian naman ng buhay ang dalawang bata na nasa edad 3 at 8.

Iniimbestigahan na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang pangyayari.

Anang BFAR, ang Daram Island ay kasama sa kanilang lingguhang monitoring para sa posibleng PSP, pero noong nakaraang linggo ay negatibo naman ang samples na nakuha nila mula sa Bgy. Bagacay.

"Matter of fact, seawater samples collected from Bgy. Bagacay last September 1, 7 and 14, 2020 are negative of PSP causative organism," anila.

Muling kumuha ng sample ang BFAR para sa pagsusuri.

Paalala ng ahensiya, posibo pa rin sa PSP organisms ang mga katubigan sa mga sumusunod na lugar:

Cancabato Bay sa Tacloban City

Matarinao Bay sa General Mac Arthur, Hernani, Quinapondan at Salcedo sa Eastern Samar

Carigara Bay sa Babatngon, San Miguel, Barugo at Capoocan sa Leyte

Coastal Waters ng Guiuan, Eastern Samar

Irong-Irong Bay sa Catbalogan City, Samar

San Pedro Bay sa Basey, Samar

— Mula sa ulat ni Jenette Ruedas