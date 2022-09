Trabaho para sa Pinoy seafarers, marami - DMW

MANILA - Naniniwala si Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na maraming trabaho ang naghihintay para sa Filipino seafarers at cruise line personnel dahil sa muling pagsigla ng cruise industry.

“We are talking of employment for thousands of seafarers. Barring unforeseen circumstances, the industry sees sustained growth in demand for our maritime workers given the uncertainty in Ukraine,” sabi ni Ople.

Sa kabila ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at economic crisis ng mundo hindi pa rin bumababa ang pangangailangan ng global maritime industry sa ating seafarers.

Ang Ukraine kasi ang ikaanim na pinagmumulan ng seafarers sa buong mundo, ngunit dahil sa digmaan doon napilitan ang ibang shipping companies na kumuha ng seafarers sa ibang bansa tulad ng Pilipinas.

Sa ngayon, isa sa bawat limang international seafarer ay isang Pilipino. Kaya rin daw ng local manning industry na mapunan ang pangangailangan sa Filipino seafarers sa abroad.

Sabi ng Magsaysay Maritime Corporation, kailangan nilang mag-empleyo ng 5,000 seafarers para sa iba-ibang cruise ship staffing requirements sa susunod na tatlong buwan.

“The cruise line industry offers highly competitive salaries and benefits, and I share the view of the manning industry that Filipino seafarers possess the skills, training, and attitude needed by the industry,” sabi ni Ople.

Sa kalagitnaan ng 2022, bumalik na sa regular operations ang 74% ng cruise lines at 90% ng kanilang total fleet ay nanumbalik na sa operasyon.

Sa tantiya ng industriya, may 58% na pagtaas ng passenger volume sa cruise travel dahil sa pagsigla muli ng turismo sa maraming bansa.

