Pilipinas at South Africa magtutulungan sa proteksyon ng Pinoy seafarers

PRETORIA - Magtutulungan ang Philippine Embassy sa Pretoria at South African Maritime Safety Authority (SAMSA) upang masiguro na protektado ang mga Pinoy seafarers sa territorial waters at international seaports na sakop ng nasabing bansa.

Ito ang resulta ng pakikipagpulong ni Philippine Ambassador to South Africa Noralyn Jubaira Baja sa mga opisyal ng SAMSA.

Si Philippine Ambassador to South Africa Noralyn Jubaira Baja (pangatlo mula kanan) at mga opisyal ng South African Maritime Safety Authority (SAMSA) | Pretoria PE photo

Ang SAMSA ang pangunahing South African government agency na inatasang panatilihin ang kaligtasan ng buhay at ari-arian sa karagatan. Ito rin ang nangangasiwa sa lahat ng major South African ports.

"SAMSA implements international maritime safety and environmental protection standards that ensure the protection of all fishermen and seafarers, regardless of nationality, who are entering South Africa," pahayag ni Capt. Tobela Gqabu ng SAMSA.

Ayon kay Baja, mahalaga ang matibay na ugnayan ng embahada at SAMSA para masuportahan ang Pinoy seafarers sa South Africa kapag sila ay naglalayag doon.

Nagbigay naman si Capt. Tobela Gqabu ng update tungkol sa welfare case ng 18 mangingisdang Pilipino na nasa Durban Port. Sabi ni Gqabu, pinayagan na nilang makalipad ang apat pauwi ng Pilipinas at ang iba ay maaari nang maglayag ayon sa napagkasunduang schedule.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa South Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA