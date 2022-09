Mga kawani ng gobyerno abroad dapat saklaw din ng anti-sexual harassment law - Ople

MANILA - Nanawagan si Migrant Workers Secretary Susan Ople sa mga mambabatas kamakailan na palawigin ang coverage ng anti-sexual harassment law upang masaklaw din ang mga kawani ng gobyerno sa abroad.

Ito ang panawagan ni Ople sa organizational meeting ng Senate Committee on Migrant Workers Affairs (COMWA) sa pamumuno ni Senator Raffy Tulfo kamakailan.

Binanggit ni Ople ang mga kasong kanyang hinawakan noong migrant workers’ advocate pa siya. Aniya, may diplomatic officials at ibang tauhan ng gobyerno sa abroad ang inaabuso ang ilang female domestic workers na nakatira sa embassy-run shelters.

"May mga instances po noon na nababalitaan namin na nilalabas ng overseas personnel ang wards para makipag-date, kaya sa DMW mahigpit po ang aming policy against sexual harassment," dagdag ni Ople.

Isa sa mga binigay na halimbawa ni Ople ang kasong sexual harassment na kinasangkutan ng isang ambassador, may sampung taon nang nakakalipas.

Isang domestic worker noon ang nagsumbong at naghain ng kaso laban sa nasabing ambassador sa DFA. Nitong taon lang naresolba ang kaso kung saan pinagmulta lang ang ngayo’y retirado nang ambassador.

"Second year high school lang ang tinapos nung domestic worker at kinuha siya sa shelter para maging kasambahay nung ambassador kaya clearly very vulnerable ang katayuan niya,” sabi ni Ople.

"Sana po palawakin po ang coverage ng anti-sexual harassment law para maisama ang lahat ng government employees assigned sa iba't ibang bansa mula sa ambassador hanggang sa mga driver at local hires," pakiusap ni Ople sa mga senador.

