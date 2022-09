Larawan mula sa PCADG BARMM

COTABATO CITY — Nagdagdag ng mga pulis para sa seguridad ng gagawing plebisito sa panukalang paghahati ng lalawigan ng Maguindanao sa Sabado, Setyembre 17.

Mula sa inisyal na 1,000, nasa 2,500 na tauhan ang na-deploy ngayon sa iba't ibang polling precinct sa Maguindanao, kung saan gaganapin ang botohan.

Pagbobotohan ng mga residente sa 36 na bayan kung pabor sila na hatiin ang Maguindanao sa 2 probinsya: Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur.

May ipinaiiral din na gun ban ang Commission on Elections ngayon sa Maguindanao at naglagay ng nasa 200 checkpoints sa mga kalsada.

Sa datos ng Comelec, mayroong 818,790 na rehistradong botante sa lalawigan.

— Ulat ni Chrislen Bulosan

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more News on iWantTFC