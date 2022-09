Lying in state para sa labi ni Queen Elizabeth II sa Palace of Westminster, nagsimula na

LONDON - Galing sa iba't-ibang bahagi ng UK at ang iba galing pa sa ibang bansa ang nakidalamhati at upang makita ang labi ng Reyna sa prusisyon.

Napanuod ng mundo ang state procession sa pagdadala ng labi ng Reyna mula sa Buckingham Palace patungong Palace of Westminster.

Prusisyon Ang kabaong ay sakay ng open gun carriage na hinihila ng pitong itim na kabayo, habang tumutugtog ang banda.

Nababalot ang kabaong ng Royal Standard, may wreath at ang bulaklak ay galing sa garden ng Reyna sa Windsor at Balmoral.

Nakapatong din ang Imperial Crown. Kasama sa prusisyon ang mga anak ng reyna sa pangunguna ng bagong hari, si King Charles III. Suot ng hari ang kanyang full ceremonial uniform at dala ang Field Marshal Baton.

Kasama rin sina Princess anne, Prince Andrew at Prince Edward, Prince William at Prince Harry. Bawat hakbang, may kasabay na kalembang mula sa Big Ben. Pagdaan sa Horse Guards Parade, palakpakan para sa Reyna at habang papalapit sa Palace of Westminster, lalo pa itong lumakas.

“Thank you United Kingdom for embracing all Filipinos and we are forever grateful to you Queen Elizabeth. May you rest in peace. God bless you, you will be forever our Queen,” sabi ni Roberto Ocampo Jr., nurse sa UK.

“Galing pa kami sa Ipswich nag-travel dito, but all the lines are closed, we have to walk down. I just witnessed another unfolding of history. It's really emotional here.” sabi ni Rowena “Owe” Suzara, healthcare assistant sa UK.

Kasama ni lola Susan Ciriaco ang kanyang pamilya na limang oras na nag-antabay para makapuwesto sa harap ng The Mall.

“Parang nagsikip ang dibdib ko at napaiyak ako. Malaking tulong po si Queen Elizabeth sa buong mundo lalo na sa mahihirap,” sabi ni Susan Ciriaco, nanuod ng prosisyon.

Sa loob ng Palace of Westminster naghihintay ang iba pang miyembro ng royal family. Isang Remembrance Service ang pinangunahan ni Archbishop of Canterbury Justin Welby, saka binuksan sa publiko para sa lying in state.

LYING IN STATE

Ang British Royal Family sa pagsisimula ng Lying in State ng mga labi ni Queen Elizabeth II sa Palace of Westminster noong September 14, 2022 sa London. | Photo credit: EPA-EFE/UK Parliament/Jessica Taylor handout

Mahabang oras na pila ang inabot ng mga nais magbigay pugay sa Reyna.

“It will only happen once. I had to go to London Bridge and this is already my second lap and finally I got my wrist band half way here. That’s why I'm dancing,” sabi ni Ysa, taga-London.

Tinatayang aabot sa apat hanggang limang oras ang paghihintay bago makapasok sa Westminster Hall sa Westminster Palace. 24-oras itong bukas sa publiko at magtatapos sa Lunes ng umaga para sa paghahanda sa libing sa September 19.

