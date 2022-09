MAYNILA - Higit P4 milyong halaga ng umano'y shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa Quiapo, Maynila noong Huwebes.

Ayon sa pulisya, nahuli nila ang dalawang babaeng tulak umano matapos ang isang buy-bust operation sa mga kanto ng A. Bautista St. at Hidalgo St., sa Brgy. 383, Quiapo.

Nakalagay sa 17 piraso ng plastic sachet ang naturang ilegal an droga na may bigat na 670 gramo at may halagang P4,556,000.

Nahaharap sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek.—Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News