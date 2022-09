Gamers, target na rin ng cybercriminals, ayon sa pag-aaral

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Empleyado si Rolando Fernandez sa isang sikat na bentahan ng mga computer sa Quezon City.

Pag tapos na ang trabaho, naglalaro na siya ng mobile games, kasama ang kaniyang ka-clan, at gumagastos pa rin sila para sa ilang in-game items, gaya ng skins, o game feature na kayang mag-iba ng anyo ng isang karakter.

"Nasa 100 kaming lahat. 'Yung mga skin namin, mga kailangan namin sa laro, binibili namin. Pag bumili kami ng skin, mga P500, P1,000. Pag binili mo 'yung mga malalaki, mga P1,500, P2,000. Pinag-iipunan namin ang mga skin namin," ani Fernandez.

Ang technician na si Edman Ocampo, naglalaro ng games kasama ang kaniyang anak.

Proud pa si Ocampo sa kaniyang anak, na magagaling sa kanilang mga laro. At minsan, pinagkakagastusan din nila ang kanilang mga account.

"Ok naman maglaro, natuto sa akin. Bonding namin. Pag rest day, pag wala silang pasok," ani Ocampo.

Parte na ng buhay ng maraming Pilipino ngayon ang mga online games, lalo na't noong nagkapandemya at ipinagbabawal ang mga tao na lumabas.

Ang problema, naging target na rin ng cybercriminals ang gamers, ayon sa pag-aaral ng anti-virus software na Kaspersky.

Ayon sa isang cybersecurity firm, maraming mga modus ang mga kawatan para nakawin ang private data o game accounts mismo ng mga manlalaro.

Kabilang dito ang mga malware na kumukuha ng datos sa keyboard ng computer, sa payment o sa pagbabayad ng gamer sa laro, o maging sa pag-log in ng gamer.

Pinapakalat ang mga malware sa pamamagitan ng mga malisyosong websites na nagpapanggap na opisyal na site ng mga sikat na laro.

"During the pandemic the gaming industry was greatly boosted, increasing the number of gaming fans several times over. As we can see, cybercriminals are actively abusing this trend, creating more and more new schemes and tools to attack players and steal their credit card data and even game accounts, which can contain expensive skins that can later be sold," ani Kaspersky.

"We expect to see new types of attacks on gamers in the next year. For example, strikes on esports, which are now gaining huge popularity around the world. That's why it's so important to always be protected, so you don't lose your money, credentials, and gaming account," dagdag nila.



Ayon sa isang eksperto, sadyang target na ngayon ng mga cyberciminals ang mga sikat na laro dahil lumalaki na rin ang gastos ng mga tao sa mga ito.

Sa kanilang datos, 384,000 gamers na ang nabiktima ng cybercriminals mula Hulyo 1, 2021 hanggang Hulyo 30, 2022.

Ang mga ninakaw, personal data at gaming account, at pera.

Alam ng Pinoy gamers na may panganib, pero aminado silang mahirap din bitawan ang paglalaro.

Narito ang ilang payo ng Kaspersky para sa mas ligtas na paglalaro:

I-download ang games mula sa official stores o websites

I-double check ang mga URL ng website at siguraduhing authentic ito

Mag-ingat sa phishing campaigns at hindi pamilyar na gamers

Huwag buksan ang mga link na nakuha sa email o game chats maliban kung pinagkakatiwalaan ang nagpadala

Huwag buksan ang files mula sa mga hindi kakilala

Huwag mag-download ng piratang software o iba pang illegal content, kahit na i-redirect ka nito mula sa lehitimong website

Gumamit ng security solution laban sa malicious software

-- Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News