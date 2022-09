Kinasuhan ng Naval Municipal Police Station ang isang 19 anyos na nagpakalat ng fake news hinggil sa umano'y pagiging biktima niya ng kidnapping gamit ang puting van sa Biliran.

Ayon sa pulisya, peke ang impormasyong ipinakalat ng babae sa social media tungkol sa pagdukot umano sa kanya ng isang puting van noong Agosto 20 ng hapon sa Brgy. Santissimo Rosario Poblacion, bayan ng Naval.

Matapos ang imbestigasyon ng Naval MPS, napagtanto ng mga awtoridad na gawa-gawa lang ng dalaga na residente ng bayan ng Cabugcayan, Biliran ang impormasyong kinidnap siya.

Napansin din ng mga awtoridad na pabago-bago ang mga pahayag nito. Lumabas sa mga nakuhang CCTV at pahayag mula sa mga saksi na walang naganap na pandudukot sa petsa at lugar na sinasabi ng dalaga.

Dahil dito, sinampahan ng kasong paglabag ng Article 154 ng Revised Penal Code, o Consummated Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances, ang dalaga.

Nanawagan nag Biliran Police Provincial Office sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong balita o impormasyong maaaring magdulot ng takot at pagkabahala ng publiko.—Ulat ni Sharon Evite

