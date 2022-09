Dagdag-singil sa pampublikong transportasyon, OK sa LTFRB

Aprubado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang hirit na taas-pasahe ng mga pampublikong transportasyon sa bansa gaya ng tradisyonal na jeepney, modern jeep, public utility buses, taxi at Transport Network Vehicle Service (TNVS).

Sa desisyon ng LTFRB na may petsang Setyembre 16, aprubado na ang P1 fare hike sa traditional na jeepney at modern jeepney para sa unang 4 na kilometro ng biyahe.

Dahil dito, magiging P12 na ang kasalakuyang P11 na minimum fare sa traditional jeepney habang magiging P14 naman ang minimum fare sa modern jeepney mula sa P13 sa unang 4 na kilometro ng biyahe.

Magkakaroon din ng P0.30 na taas sa pasahe sa mga susunod na kilometro ng biyahe para sa mga traditional jeep habang P0.40 naman sa bawat susunod na kilometrong biyahe ng modern jeep.

Ayon kay LTFRB Chairperson Cheloy Garafil, hindi naman naitago sa publiko ang pangangailangan sa taas-pasahe sa mga pampublikong transportasyon dahil na rin sa serye ng oil price hike.

"As per the previous announcement, hindi naman ito natago sa inyo talagang we recognize the need to raise the fare. Talagang binalanse lang namin siya," ani Garafil.

"Actually ito 'yung pinaka-primordial consideration namin, 'yung commuters, 'yung kanilang ability to take these increases kasi talagang sila ang magbe-bare ng burden so ito 'yung pinakamatagal kaming nag-decide kasi we took into consideration 'yung paying capacity nila at 'yung effect nito sa ekonomiya, sa inflation," dagdag niya.

Sa mga pampublikong bus naman, inaprubahan na rin ng LTFRB ang P2 taas-pasahe para sa city at provincial buses sa unang 5 kilometro ng biyahe at P0.35 hanggang P0.50 na dagdag sa susunod na kilometro ng biyahe depende sa klase ng bus.

Tataas din ng P5.00 ang flagdown rate ng mga taxi at TNVS kaya magiging P45 na ito para sa mga taxi at sedan-type na TNVS habang magiging P55 naman sa mga AUV, at SUV type na TNVS.

Ang flagdown rate naman sa mga hatchback-type na TNVS ay magiging P35 na.

Wala namang magiging taas na sa susunod pang kilometro ng biyahe.

Ang 20 percent na discount sa mga senior citizen, persons with disability at estudyante ay dapat pa ring ipagkaloob ng mga tsuper.

Sabi ni Garafil base na rin sa naging pag-aaral ng National Economic and Development Authority, magiging stable naman na ang presyo ng petrolyo sa pagtatapos ng taon kaya inaasahan nilang wala nang magiging matinding epekto sa inaprubahang pasahe sakaling magkaroon man ng kaunting price adjustment sa produktong petrolyo.

Humingi din ng pang-unawa ang LTFRB sa mga commuter na magagastusan naman dahil sa taas-pasahe.

"Talagang pasensiya na kung ito 'yung naging desisyon namin, they can be assured na sila ang talagang inisip namin. As you can see ang in-approve namin hindi naman 'yung buo, 'yung hiningi nila eh… Talagang nandoon kami sa minimum spectrum ng rate increase kasi nga sila 'yung ating sinaalang-alang sa rate increase na ito," ani Garafil.

Sabi ni Garafil, magiging epektibo ang bagong rate sa pasahe 15 araw matapos na mailathala sa mga pahayagan o sa unang linggo ng Oktubre.

Inaabisuhan din ng LTFRB ang mga jeepney operators at mga tsuper ng public transportation na kumuha ng bagong fare matrix sa ahensiya.

-- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News